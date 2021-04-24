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К чаю, компоту и даже вину: рецепт бананового пирога от Лилии Ребрик

К чаю, компоту и даже вину: рецепт бананового пирога от Лилии Ребрик
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинская актриса и ведущая передачи "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, которая недавно показала, как проводит время со своей семьей, поделилась с поклонниками рецептом вкусного бананового пирога, приготовленного в мультиварке.

"Честно говоря, давно не помню такой неласковой весны! У меня в заметках здесь уже рвутся на волю рецепты для пикников, но, несмотря на погодные реалии (сегодня ночью обещали даже заморозки), думаю, что придется еще их придержать. Однако есть хороший рецепт очень вкусного и простого пирога - именно к чаю (кофе, компота или вина). И готовится, кстати, в мультиварке", - рассказала телеведущая у себя на странице в Инстаграме.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 банан;
  • 1 яйцо;
  • стакан муки;
  • одна ч.л. разрыхлителя;
  • молоко - 0,25 стакана;
  • полстакана сахара;
  • масло 50 мл;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Снимите с банана кожуру, мелко нарежьте его или вилкой сделайте банановое пюре. Добавьте растительного масла и сахара, перемешайте, чтобы стало однородным. Добавьте яйцо и молоко, снова перемешайте вилкой. В другой посуде перемешайте муку, соль и разрыхлитель. Просейте эту массу через сито и добавьте к банановой смеси. Все тщательно перемешайте - тесто должно быть по консистенции как сметана.

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Перелейте его в чашу мультиварки и готовьте в режиме "выпечка" в течение 60 минут. Затем остудите и для красоты посыпьте сахарной пудрой или натрите на терке шоколадную стружку.

 
 
 
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A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее рецептом рыхлого, душистого бананового пирога поделился судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лилия Ребрик, Выпечка.
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