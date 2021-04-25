"Приятное, сладкое, божественное безумие": перечень крутых рецептов выпечки на Пасху от Евгения Клопотенко

2 мая отмечается великий праздник - Пасха, а с 26 апреля начинается Страстная неделя - период, когда начинается активная подготовка к празднику. Хозяйки убирают свои дома, начинают печь паски и красить яйца.

Известный кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился со своими подписчиками несколькими оригинальными рецептами пасхальной выпечки - классическую паску, шоколадную паску с цукатами, творожную заварную паску, паску а-ля панетоне и пасхальный хлеб.

"Паски, приготовленные собственными ручками, порождают безумие. Такое очень приятное, сладкое, божественное безумие. Это должен почувствовать каждый. Там столько любви и тепла, что вашей душе еще на год вперед хватит" - считает Клопотенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Классическая паска:

Ингредиенты:

750-800 г муки

220 мл молока (теплое)

25 г дрожжей (живые прессованные дрожжи)

1 яйцо

1 яичный желток

225 г сахара (+ 1 ст. Л. Для опары)

10 г ванильного сахара

1 апельсин (сок и цедра)

100 г сливочного масла (размягченное)

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сметаны

25 мл коньяка (или ром / виски)

100 г изюма (или цукаты)

200 г сахарной пудры

декоративная посыпка (опционально)

1 щепотка соли

Приготовление:

Шоколадная паска с цукатами:

Ингредиенты:

300 г муки и дополнительно для замеса

150 г сахара

30 г живых дрожжей

3 яйца

150 мл воды

100 г сливочного масла

2 ст. л. какао темного

100 г цукатов

Для глазури:

2-3 ст. л. лимонного сока

100 г сахарной пудры

2 ст. л. какао

Приготовление:

Паска а-ля панеттоне:

Ингредиенты:

600 г муки

1 пакет дрожжей сухих (мой пакетик был рассчитан на 500 г муки. Всегда обращайте внимание на рекомендации производителя на упаковке по дозировке дрожжей)

150 г сахара (для более сладкой пояса добавьте 50-70 г сахара)

½ ч. Л. соли

120 мл йогурта (натуральный)

220 мл воды (тепла)

1 ст. л. цедры апельсина (цедра одного апельсина)

50 г сливочного масла

1 ст. л. мака (зерна)

2 яйца (+1 для смазывания кулича)

100 г изюма

10 г ванильного сахара

2 ст. л. молока

Приготовление:

Творожная заварная паска:

Ингредиенты:

700 г Творога

350 мл Сливок (не менее 30% жирности)

5 яичных желтков

150 г Сахара

10 г Сахара ванильного

100 г Сливочного масла (размягченного)

1 лимон (цедра одного лимона или апельсина опционально)

50-75 г Миндаля(жареного)

1 щепотка Соли

Приготовление:

Для творожной паски нам нужен достаточно сухой и жирный творог. Если ваш творог недостаточно сухой, необходимо его обернуть в марлевый мешочек и поставить под пресс на ночь, чтоб стекла вода, и только потом приступать к приготовлению творожной паски. Для воздушной кремовой консистенции перетрите творог (700 г) через сито или перебейте блендером. Выберите вариант на свое усмотрение. Блендером немного проще и быстрее, но и при использовании сита результат будет ничем не хуже.

Соедините в миске желтки (5 шт.) с сахаром (150 г) и ванильным сахаром (10 г). Хорошо перетрите их венчиком добела.

Налейте в сотейник сливки (200 мл) и прогрейте на небольшом огне при постоянном помешивании до появления пара над поверхностью. Затем перелейте сливки в миску к желткам и хорошо перемешайте венчиком. Верните полученную смесь в сотейник.

На маленьком огне при постоянном помешивании заварите смесь до легкого загустения. Должна получиться консистенция жидкой сметаны. Добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло (100 г) к творожной массе.

Хорошо перемешайте до однородного состояния. На этом этапе можете при желании добавить цедру лимона или апельсина, натертую на мелкой терке. Цедра придаст паске приятный цитрусовый аромат. Оставшиеся сливки (150 мл) взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Очень аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой или деревянной лопатки.

Миндаль (50-75 г) крупно порубите ножом и добавьте к творожной массе. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились. Миндаль можно заменить изюмом или другими любимыми цукатами и орехами.

Форму для паски выстелите марлей в два слоя и наполните ее творожной массой. Уберите в холодильник минимум на 6-8 часов, чтобы масса застыла. Готовую творожную паску переверните на блюдо, уберите марлю и украсьте по своему вкусу.

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