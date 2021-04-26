"Свеклу можно есть сырой": Евгений Клопотенко поделился рецептом необычного салата

Свеклу можно есть сырой, а ржаной хлеб - это топовый ингредиент в салатах - это две истины, о которых вы раньше могли почему-то не думать и не знать, сообщает известный кулинар Евгений Клопотенко.

На своей странице в Инстаграм повар предлагает совместить эти знания с новым рецептом салата.

"И будет зашибись. Погнали" - пишет Евгений.

Рецепт салата со свеклой и ржаным хлебом:

Сырую свеклу нарежьте кубиками. Томаты и сладкий перец порубите крупными кусками. Сладкий лук превратите в тонкие кольца. Переложите в большую миску и поломайте туда фету. Добавить сок лимона, соль, перец, сухой орегано, оливковое масло. Немного перемешать.

Со ржаного хлеба сделайте сухарики (или на сковороде, или в духовке). Добавьте к салату.

Евгений Клопотенко отмечает, что вместо ржаного хлеба нельзя брать другой, ведь за счет своего яркого вкуса он является дополнительной специей.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного запеченного картофеля с салом в духовке.