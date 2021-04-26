Проверенный рецепт: Марина Боржемская рассказала, как приготовить пп-пасхальный кулич

С 26 апреля началась Страстная неделя - период, когда хозяйки начинают активную подготовку к празднику Пасха, которая в 2021 году припадает на 2 мая.
Одним из главных атрибутов праздника является праздничный пасхальный кулич или паска. Паска - блюдо мучное. Что же тогда делать тем, кто отказался от подобных блюд, или же просто боится навредить своей фигуре?
Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала рецепт диетического пп-пасхального кулича, который и сама готовит каждый год уже много лет.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.
Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.
В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3. Отправляем их в разогретую до 180* духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.
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Ранее, "Телеграф" писал, что своими рецептами пасхальной выпечки поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко. Он рассказал, как приготовить классическую паску, шоколадную паску с цукатами, творожную заварную паску и паску а-ля панетоне.