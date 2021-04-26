Проверенный рецепт: Марина Боржемская рассказала, как приготовить пп-пасхальный кулич

С 26 апреля началась Страстная неделя - период, когда хозяйки начинают активную подготовку к празднику Пасха, которая в 2021 году припадает на 2 мая.

Одним из главных атрибутов праздника является праздничный пасхальный кулич или паска. Паска - блюдо мучное. Что же тогда делать тем, кто отказался от подобных блюд, или же просто боится навредить своей фигуре?

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала рецепт диетического пп-пасхального кулича, который и сама готовит каждый год уже много лет.

Ингредиенты:

Кефир 150 мл

Яйца 3 шт

Мука овсяная 90 гр

Мука рисовая 80 гр

Мёд 1 ст.л. (или др.подсластителя)

Масло сливочное/кокосовое 20 гр

Цукаты, сухофрукты 60 гр

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин

Соль

Приготовление:

Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.

Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.

В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3. Отправляем их в разогретую до 180* духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что своими рецептами пасхальной выпечки поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко. Он рассказал, как приготовить классическую паску, шоколадную паску с цукатами, творожную заварную паску и паску а-ля панетоне.