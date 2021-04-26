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Проверенный рецепт: Марина Боржемская рассказала, как приготовить пп-пасхальный кулич

Проверенный рецепт: Марина Боржемская рассказала, как приготовить пп-пасхальный кулич
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С 26 апреля началась Страстная неделя - период, когда хозяйки начинают активную подготовку к празднику Пасха, которая в 2021 году припадает на 2 мая.  

Одним из главных атрибутов праздника является праздничный пасхальный кулич или паска. Паска - блюдо мучное. Что же тогда делать тем, кто отказался от подобных блюд, или же просто боится навредить своей фигуре?

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала рецепт диетического пп-пасхального кулича, который и сама готовит каждый год уже много лет.

Ингредиенты:

  • Кефир 150 мл
  • Яйца 3 шт
  • Мука овсяная 90 гр
  • Мука рисовая 80 гр
  • Мёд 1 ст.л. (или др.подсластителя)
  • Масло сливочное/кокосовое 20 гр
  • Цукаты, сухофрукты 60 гр
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Ванилин
  • Соль

Приготовление:

Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивых пиков с щепоткой соли.

Смешать в отдельной ёмкости желтки с кефиром, мёдом, ванилью и растопленным маслом. Просеять в два этапа муку с разрыхлителем и хорошо перемешать. Добавить цукаты (у меня изюм и вишня), и постепенно ввести белки, аккуратно перемешивая.

В бумажные формочки для пасок выливаем тесто, наполняя их на 2/3. Отправляем их в разогретую до 180* духовку на 50-60 мин. Готовность проверяем зубочисткой. Украшаем по желанию.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что своими рецептами пасхальной выпечки поделился и известный кулинар Евгений Клопотенко. Он рассказал, как приготовить классическую паску, шоколадную паску с цукатами, творожную заварную паску и паску а-ля панетоне.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Пасха, Паска, Марина Боржемская.
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