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Конфеты без вреда для фигуры: диетолог рассказал, как приготовить полезные "Рафаэлло"

Конфеты без вреда для фигуры: диетолог рассказал, как приготовить полезные "Рафаэлло"
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Конфеты без вреда для фигуры - наверняка одно из заветных желаний "худеющих" девушек. Ведь так иногда хочется сладкого, но отказываешь себе, боясь набрать лишние граммы-килограммы. 

Диетолог Светлана Фус решила немного помочь с этой "проблемой" и на свое странице в Инстаграме поделилась рецептом творожных конфет "Рафаэлло". 

Ингредиенты:

  • творог 5-9% 500 г
  • кокосовая стружка 40г
  • мёд 2 ст.л.
  • миндаль 50 г

Способ приготовления:

Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде. Творог растереть с мёдом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке.

Убрать в холодильник на 30 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Конфеты, Десерт, Светлана Фус.
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