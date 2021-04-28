Конфеты без вреда для фигуры: диетолог рассказал, как приготовить полезные "Рафаэлло"

Конфеты без вреда для фигуры - наверняка одно из заветных желаний "худеющих" девушек. Ведь так иногда хочется сладкого, но отказываешь себе, боясь набрать лишние граммы-килограммы.

Диетолог Светлана Фус решила немного помочь с этой "проблемой" и на свое странице в Инстаграме поделилась рецептом творожных конфет "Рафаэлло".

Ингредиенты:

творог 5-9% 500 г

кокосовая стружка 40г

мёд 2 ст.л.

миндаль 50 г

Способ приготовления:

Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде. Творог растереть с мёдом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке.

Убрать в холодильник на 30 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.