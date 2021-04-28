Конфеты без вреда для фигуры: диетолог рассказал, как приготовить полезные "Рафаэлло"

Конфеты без вреда для фигуры - наверняка одно из заветных желаний "худеющих" девушек. Ведь так иногда хочется сладкого, но отказываешь себе, боясь набрать лишние граммы-килограммы.
Диетолог Светлана Фус решила немного помочь с этой "проблемой" и на свое странице в Инстаграме поделилась рецептом творожных конфет "Рафаэлло".
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Миндаль залить кипятком на 15 минут. После очистить от шелухи и подсушить на сковороде. Творог растереть с мёдом, скатать шарики. В центр поместить орешек и обвалять в стружке.
Убрать в холодильник на 30 минут.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.