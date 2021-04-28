Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого

Считанные дни остаются до одного из главных религиозных праздников - Пасхи, главным атрибутом которой является пасхальный кулич. Каждой хозяйке важно, чтобы ее куличи получились вкусными и ароматными. И сделать это проще, чем может показаться неопытному кулинару. "Телеграф" собрал 3 простых рецепта приготовления паски, которые точно получатся.

Пасхальный кулич с изюмом





Ингредиенты:

Молоко - 300 мл;

Сахар - 1 стакан;

Мука - 700 г (приблизительно);

Сливочное масло - 100 г;

Яйца - 5 шт. (4 желтка и 3 белка в тесто, 1 желток для смазывания, 2 белка для глазури) ;

Сухие дрожжи - 1 шт.;

Ванилин - 2-3 г;

Цедра половины лимона;

Изюм;

Ром или коньяк для замачивания изюма (по желанию).

Приготовление:

Просеять муку.

Сделать опару: в теплом молоке растворить 1 ст.л муки, 1ст.л сахара и дрожжи, накрыть полотенцем на 10 минут, чтобы поднялась.

Растереть желтки с сахаром (миксером или подручными средствами). Взбить белки в густую пену. Растопить масло в микроволновке. Натереть цедру.

К опаре добавить соль, ванилин, цедру, желтки с сахаром, масло и белки, перемешать. Частями добавлять муку и вымешивать тесто руками или силиконовой лопаткой, если удобно.

Консистенция теста будет жидковата, но нужно сделать так, чтобы оно рвалось, а не текло. Перемешать, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте примерно на два часа, чтобы поднялось вдвое.

Изюм промыть, замочить в подогретом алкоголе, или залить кипятком. Когда набухнет, слить лишнюю жидкость и осыпать их мукой (совсем немножко). Когда тесто поднялось, добавить изюм, еще раз перемешать.

Сформировать кулич: смазать руки растительным маслом, отщипнуть кусок, округлить его, заворачивая края вниз. Смазывать руки маслом каждый раз. Заполнить форму тестом почти до половины. Формы с куличами накрыть и снова дать подойти. Хорошо подходят в разогретой до 50 градусов духовке при открытой дверцы. Смазать желтком. Выпекать при 160-170 градусах 40 минут.

Украсить куличи глазурью и готово!

Нежная и мягкая паска на сметане

Ингредиенты:

Молоко - 375 мл;

Свежие дрожжи - 42 г;

Сахар - 1,5 стакана;

Сода гашенная уксусом – 0,5 ч.л;

Мука -1 кг;

Сливочное масло - 175 г;

Яйца - 3 шт.;

Желток - 1 шт.;

Цедра 1 лимона, лайма, апельсина;

Изюм - 1 стакан;

Сметана - 250 мл.

Приготовление:

Сначала сделать опару: разломать дрожжи на маленькие кусочки в большой емкости, добавить к ним половину сахара, немного муки, теплое молоко и соду, гашенную уксусом, для того, чтобы сработали дрожжи. Накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на час. Масса должна увеличиться вдвое.

В отдельной емкости смешать яйца и желток, мягкое масло, сахар, сметану, цедру до однородной консистенции и только потом добавить муку.

Когда опара поднялась, добавить ее ко второй смеси и перемешать руками. Если тесто сильно жидкое, то можно добавить ещё немного муки. Накрыть полотенцем и оставить, в идеале, на ночь, но можно на пару часов.

Хорошо вымешать тесто (можно замесить в комбайне), оно должно отлипать от рук. Добавить изюм.

Если у вас металлические формочки, то необходимо смазать их сливочным маслом и заполнить форму немного меньше чем на 2/3. Накрыть полотенцем и подождать 10 мин пока тесто снова поднимется. В это время разогреть духовку до 170 градусов.

Поставить формочки в духовку и не открывать ее первые 10 минут. Маленькие паски выпекаются около 30 минут, средние - 50 минут. Когда паски испекутся, дайте им остыть в формочках 10-15 минут. И готово!

Ароматный кулич с цукатами

Ингредиенты:

Молоко - 0,5 л;

Дрожжи - 100 г;

Сливочное масло - 140 г;

Сахар - 500 г;

Лимон - 1 шт.;

Цукаты - 100 г;

Ванилин - 3 г;

Растительное масло;

Мука - 1,5 кг.

Приготовление:

Молоко перекипятить и охладить. Дрожжи растереть со 100 г сахара и добавить теплое молоко. Просеять немного муки и хорошо размешать (должна быть консистенция, похожая на сметану). Оставить опару на 1-2 часа в тепле.

С лимона натереть цедру и выдавить сок.

Яйца миксером взбить с оставшимся сахаром до пены и вылить в опару. Туда же добавить изюм, ванилин, натертую цедру лимона и сок.

Частями добавлять просеянную муку и хорошо замесить тесто. Руки и поверхность немного смочить растительным маслом, чтобы тесто не прилипало.

Тесто отщипнуть, сформировать круг и разложить по бумажным или металлическим формочкам (немного выше половины) и оставить на 30 минут в тепле.

Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.