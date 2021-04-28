Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
Киев ослабляет карантин на майские праздники, но ряд ограничений еще останутся
Киев ослабляет карантин на майские праздники, но ряд ограничений еще останутся

Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого

Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
12:30 Сегодня Телеграф

Считанные дни остаются до одного из главных религиозных праздников - Пасхи, главным атрибутом которой является пасхальный кулич. Каждой хозяйке важно, чтобы ее куличи получились вкусными и ароматными. И сделать это проще, чем может показаться неопытному кулинару. "Телеграф" собрал 3 простых рецепта приготовления паски, которые точно получатся.

Пасхальный кулич с изюмом


Ингредиенты:

  • Молоко - 300 мл;
  • Сахар - 1 стакан;
  • Мука - 700 г (приблизительно);
  • Сливочное масло - 100 г;
  • Яйца - 5 шт. (4 желтка и 3 белка в тесто, 1 желток для смазывания, 2 белка для глазури) ;
  • Сухие дрожжи - 1 шт.;
  • Ванилин - 2-3 г;
  • Цедра половины лимона;
  • Изюм;
  • Ром или коньяк для замачивания изюма (по желанию).

Приготовление:

Просеять муку.

Сделать опару: в теплом молоке растворить 1 ст.л муки, 1ст.л сахара и дрожжи, накрыть полотенцем на 10 минут, чтобы поднялась.

Растереть желтки с сахаром (миксером или подручными средствами). Взбить белки в густую пену. Растопить масло в микроволновке. Натереть цедру.

К опаре добавить соль, ванилин, цедру, желтки с сахаром, масло и белки, перемешать. Частями добавлять муку и вымешивать тесто руками или силиконовой лопаткой, если удобно.

Консистенция теста будет жидковата, но нужно сделать так, чтобы оно рвалось, а не текло. Перемешать, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте примерно на два часа, чтобы поднялось вдвое.

Изюм промыть, замочить в подогретом алкоголе, или залить кипятком. Когда набухнет, слить лишнюю жидкость и осыпать их мукой (совсем немножко). Когда тесто поднялось, добавить изюм, еще раз перемешать.

Сформировать кулич: смазать руки растительным маслом, отщипнуть кусок, округлить его, заворачивая края вниз. Смазывать руки маслом каждый раз. Заполнить форму тестом почти до половины. Формы с куличами накрыть и снова дать подойти. Хорошо подходят в разогретой до 50 градусов духовке при открытой дверцы. Смазать желтком. Выпекать при 160-170 градусах 40 минут.

Украсить куличи глазурью и готово!

Нежная и мягкая паска на сметане

Паска на сметане

Ингредиенты:

  • Молоко - 375 мл;
  • Свежие дрожжи - 42 г;
  • Сахар - 1,5 стакана;
  • Сода гашенная уксусом – 0,5 ч.л;
  • Мука -1 кг;
  • Сливочное масло - 175 г;
  • Яйца - 3 шт.;
  • Желток - 1 шт.;
  • Цедра 1 лимона, лайма, апельсина;
  • Изюм - 1 стакан;
  • Сметана - 250 мл.

Приготовление:

Сначала сделать опару: разломать дрожжи на маленькие кусочки в большой емкости, добавить к ним половину сахара, немного муки, теплое молоко и соду, гашенную уксусом, для того, чтобы сработали дрожжи. Накрыть полотенцем и поставить в тёплое место на час. Масса должна увеличиться вдвое.

В отдельной емкости смешать яйца и желток, мягкое масло, сахар, сметану, цедру до однородной консистенции и только потом добавить муку.

Когда опара поднялась, добавить ее ко второй смеси и перемешать руками. Если тесто сильно жидкое, то можно добавить ещё немного муки. Накрыть полотенцем и оставить, в идеале, на ночь, но можно на пару часов.

Хорошо вымешать тесто (можно замесить в комбайне), оно должно отлипать от рук. Добавить изюм.

Если у вас металлические формочки, то необходимо смазать их сливочным маслом и заполнить форму немного меньше чем на 2/3. Накрыть полотенцем и подождать 10 мин пока тесто снова поднимется. В это время разогреть духовку до 170 градусов.

Поставить формочки в духовку и не открывать ее первые 10 минут. Маленькие паски выпекаются около 30 минут, средние - 50 минут. Когда паски испекутся, дайте им остыть в формочках 10-15 минут. И готово!

Ароматный кулич с цукатами

Рецепт паски с цукатами

Ингредиенты:

  • Молоко - 0,5 л;
  • Дрожжи - 100 г;
  • Сливочное масло - 140 г;
  • Сахар - 500 г;
  • Лимон - 1 шт.;
  • Цукаты - 100 г;
  • Ванилин - 3 г;
  • Растительное масло;
  • Мука - 1,5 кг.

Приготовление:

Молоко перекипятить и охладить. Дрожжи растереть со 100 г сахара и добавить теплое молоко. Просеять немного муки и хорошо размешать (должна быть консистенция, похожая на сметану). Оставить опару на 1-2 часа в тепле.

С лимона натереть цедру и выдавить сок.

Яйца миксером взбить с оставшимся сахаром до пены и вылить в опару. Туда же добавить изюм, ванилин, натертую цедру лимона и сок.

Частями добавлять просеянную муку и хорошо замесить тесто. Руки и поверхность немного смочить растительным маслом, чтобы тесто не прилипало.

Тесто отщипнуть, сформировать круг и разложить по бумажным или металлическим формочкам (немного выше половины) и оставить на 30 минут в тепле.

Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке до готовности.

Три простых рецепта идеальной глазури для паски

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
Просмотры: 100

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Пасха, Рецепт паски, Пасхальные куличи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь