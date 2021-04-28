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Три простых рецепта идеальной глазури для паски

Три простых рецепта идеальной глазури для паски
12:29 Сегодня Телеграф

Украшением пасхальных куличей является блестящая и сладкая глазурь, но не у всех она получается. Предлагаем три простых рецепты вкусной помадки для кулича, которые сделают вашу выпечку еще вкуснее.

Белковая глазурь

Рецепт белковой глазури для паски

Ингредиенты:

  • Яичные белки - 1 шт.;
  • Сахарная пудра - 250 г (приблизительно).

Приготовление:

Яичный белок взбивать миксером на минимальной скорости и параллельно добавлять просеянную сахарную пудру до загустения. По желанию можно добавить краситель. Покрыть каждую пасочку глазурью и украсить по вкусу.

Глазурь с шоколадом

Как приготовить глазурь с шоколадом для паски

Ингредиенты:

  • Белый шоколад - 100 г;
  • Молоко - 2 ст.л;
  • Пудра сахарная - 180 г.

Приготовление:

На водяной бане (чтобы посуда с шоколадом не касалась воды) растопить шоколад.

В отдельной тарелке смешать молоко с сахарной пудрой до однородного состояния.

В растопленный шоколад по ложке добавлять молоко с пудрой и постоянно перемешивать, регулируя плотность (глазурь не должна быть жидкой).

Поливать готовой глазурью уже охлажденную выпечку.

Глазурь без яиц

Как приготовить глазурь без яиц для паски

Ингредиенты:

  • Желатин - 5 г;
  • Вода для желатина - 20 г;
  • Сахар - 200 г;
  • Вода для сиропа - 50 г.

Приготовление:

Замочить желатин в холодной воде.

Налить в кастрюлю воду и высыпать сахар, варить на огне чуть ниже среднего до полного растворения сахара.

После того как сироп будет готов, снять с огня и дать успокоиться пузырькам.

Затем объединить сироп с желатином, и взбивать до того момента, когда глазурь станет белой.

Не стоит взбивать слишком долго, иначе масса начнет застывать прямо в чаше.

Обмакнуть каждую пасху в глазурь и быстро украсить.

Глазурь очень быстро застывает. Через 5 минут уже покрывается корочкой и через час полностью затвердевает. Но на ваших куличах будет отлично смотреться!

Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепты, Кулинария, Пасха, Рецепт паски, Глазурь для паски.
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