Три простых рецепта идеальной глазури для паски

Украшением пасхальных куличей является блестящая и сладкая глазурь, но не у всех она получается. Предлагаем три простых рецепты вкусной помадки для кулича, которые сделают вашу выпечку еще вкуснее.
Ингредиенты:
Приготовление:
Яичный белок взбивать миксером на минимальной скорости и параллельно добавлять просеянную сахарную пудру до загустения. По желанию можно добавить краситель. Покрыть каждую пасочку глазурью и украсить по вкусу.
Ингредиенты:
Приготовление:
На водяной бане (чтобы посуда с шоколадом не касалась воды) растопить шоколад.
В отдельной тарелке смешать молоко с сахарной пудрой до однородного состояния.
В растопленный шоколад по ложке добавлять молоко с пудрой и постоянно перемешивать, регулируя плотность (глазурь не должна быть жидкой).
Поливать готовой глазурью уже охлажденную выпечку.
Ингредиенты:
Приготовление:
Замочить желатин в холодной воде.
Налить в кастрюлю воду и высыпать сахар, варить на огне чуть ниже среднего до полного растворения сахара.
После того как сироп будет готов, снять с огня и дать успокоиться пузырькам.
Затем объединить сироп с желатином, и взбивать до того момента, когда глазурь станет белой.
Не стоит взбивать слишком долго, иначе масса начнет застывать прямо в чаше.
Обмакнуть каждую пасху в глазурь и быстро украсить.
Глазурь очень быстро застывает. Через 5 минут уже покрывается корочкой и через час полностью затвердевает. Но на ваших куличах будет отлично смотреться!