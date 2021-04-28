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"Когда хочется вкусно, но без головной боли": Клопотенко поделился рецептом плова (видео)

"Когда хочется вкусно, но без головной боли": Клопотенко поделился рецептом плова (видео)
Обновлено 23:07 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Украинский эксперт в вопросах кулинарии Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом необычного салата из свеклы, рассказал, как приготовить аппетитный плов с изюмом, курагой и мясом.

"О май гад, зис ис плов. Зара будет не аутентичный варик. Просто когда хочется, чтобы вкусно, но без головной боли", - написал кулинар на своей странице в Инстаграме.

Ингредиенты и способ приготовления:

"Рис, морковь, мясо - база. Вкусовая прокачка, которая все порешает - много лука, много чеснока, изюм, курага, крутые специи. И будет вам хорошо во рту. Все режете как на видео. Чеснок тупо пополам и больше с ним никак не смыкаетесь. Крутые приправы можете скомбинировать сами. Если у вас есть мультиварка, просто фигачите туда все и включаете режим плова или тушения. Когда мультиварки нет, то в течение нескольких минут обжарьте мясо, добавьте морковь, лук, чеснок, курагу, изюм и специи. Еще несколько минут на огне, рис, вода и на 40 минут в духовку при 180 градусах. На 400г риса - 800 мл воды. И будет зашибись".

 
 
 
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A post shared by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

"Приятное, сладкое, божественное безумие": перечень крутых рецептов выпечки на Пасху от Евгения Клопотенко

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Евгений Клопотенко.
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