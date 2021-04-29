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Пасхальный крафин: простой рецепт необычной выпечки

Пасхальный крафин: простой рецепт необычной выпечки
12:43 Сегодня Телеграф

Каждый год на Пасхальном столе присутствует паска. Но мы предлагаем испечь нечто новое и необычное, а именно - пасхальный крафин. "Телеграф" подготовил простой рецепт безумно вкусного крафина.

Ингредиенты:

  • 80 г молока;
  • 1 ч.л. сахара;
  • 9 г сухих дрожжей;
  • 1 яйцо;
  • 2 желтка;
  • 100 г сахара;
  • 350 г просеянной муки;
  • Изюм и цукаты;
  • Сливочное масло.

Приготовление:

Молоко, сахар и сухие дрожжи смешать и оставить на 15 минут, до появления пенки.

Тем временем яйцо и желтки взбить до пышной пены.

Муку просеять, добавить щепотку соли и перемешать. В серединке сделать углубление, в которое влить взбитые яйца и опару.

Замесить тесто и оставить его подходить на 1,5 часа. После этого поделить тесто на три части, накрыть пищевой плёнкой и оставить на 10 минут.

Каждый кусочек раскатать тонко, обильно смазать сливочным маслом, присыпать грецкими орехами и сухофруктами.

крафин

Завернуть тесто рулетиком и положить под пленку ещё на 10 минут.

Разрезать рулетик вдоль, чуть не дойдя до конца; каждую половинку рулетика свернуть улиточкой начинкой наружу, сформировать вертикальный кекс.

Оставить получившиеся крафины подходить ещё на час.

Отправить в духовку на 200 градусов на 10 минут, потом снизить до 180 и проверять готовность зубочисткой.

Если же вам по душе традиционная паска - ее рецепты можно найти здесь.

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Рецепты, Пасха, Паска, крафин.
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