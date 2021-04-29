Пасхальный крафин: простой рецепт необычной выпечки

Каждый год на Пасхальном столе присутствует паска. Но мы предлагаем испечь нечто новое и необычное, а именно - пасхальный крафин. "Телеграф" подготовил простой рецепт безумно вкусного крафина.

Ингредиенты:

80 г молока;

1 ч.л. сахара;

9 г сухих дрожжей;

1 яйцо;

2 желтка;

100 г сахара;

350 г просеянной муки;

Изюм и цукаты;

Сливочное масло.

Приготовление:

Молоко, сахар и сухие дрожжи смешать и оставить на 15 минут, до появления пенки.

Тем временем яйцо и желтки взбить до пышной пены.

Муку просеять, добавить щепотку соли и перемешать. В серединке сделать углубление, в которое влить взбитые яйца и опару.

Замесить тесто и оставить его подходить на 1,5 часа. После этого поделить тесто на три части, накрыть пищевой плёнкой и оставить на 10 минут.

Каждый кусочек раскатать тонко, обильно смазать сливочным маслом, присыпать грецкими орехами и сухофруктами.

Завернуть тесто рулетиком и положить под пленку ещё на 10 минут.

Разрезать рулетик вдоль, чуть не дойдя до конца; каждую половинку рулетика свернуть улиточкой начинкой наружу, сформировать вертикальный кекс.

Оставить получившиеся крафины подходить ещё на час.

Отправить в духовку на 200 градусов на 10 минут, потом снизить до 180 и проверять готовность зубочисткой.

Если же вам по душе традиционная паска - ее рецепты можно найти здесь.