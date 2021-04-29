Пасхальный крафин: простой рецепт необычной выпечки

Каждый год на Пасхальном столе присутствует паска. Но мы предлагаем испечь нечто новое и необычное, а именно - пасхальный крафин. "Телеграф" подготовил простой рецепт безумно вкусного крафина.
Молоко, сахар и сухие дрожжи смешать и оставить на 15 минут, до появления пенки.
Тем временем яйцо и желтки взбить до пышной пены.
Муку просеять, добавить щепотку соли и перемешать. В серединке сделать углубление, в которое влить взбитые яйца и опару.
Замесить тесто и оставить его подходить на 1,5 часа. После этого поделить тесто на три части, накрыть пищевой плёнкой и оставить на 10 минут.
Каждый кусочек раскатать тонко, обильно смазать сливочным маслом, присыпать грецкими орехами и сухофруктами.
Завернуть тесто рулетиком и положить под пленку ещё на 10 минут.
Разрезать рулетик вдоль, чуть не дойдя до конца; каждую половинку рулетика свернуть улиточкой начинкой наружу, сформировать вертикальный кекс.
Оставить получившиеся крафины подходить ещё на час.
Отправить в духовку на 200 градусов на 10 минут, потом снизить до 180 и проверять готовность зубочисткой.
Если же вам по душе традиционная паска - ее рецепты можно найти здесь.