Что приготовить на Пасху: Клопотенко поделился списком блюд, которые обязательно должны быть на праздничном столе

Украинский кулинар Евгений Клопотенко, который на днях поделился рецептом аппетитного плова, сделал подборку блюд к Пасхе.

"Потому нафига вам тратить свое драгоценное время на мышление о еде? Лучше пойдите и сделайте что-то приятное для себя или окружающих. А порешать по пасхальном креативе - это уже моя работа", - отметил на своей официальной странице в Инстаграме победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф".

Яйца - это святое и основополагающее.

"Вы ими там набьетесь утром. А есть то кто будет? Правильно: никто. Только если вы с ними не замутите что-то вкусное. Например, Нафаршируйте. 4 варианта начнок: паста из авокадо, форшмак, паста с брынзой и начинка из консервированного тунца."

Мясо.

"Здесь готовьте то, чего вам больше хочется. То буженину с яблочным конфитюром, то мясную запеканку, то какое-то добрую и красивую птицу."

Дополнительная закуски.

"Можно за 5 минут зафигачить божественный паштет из сардин, сливочного масла, лимона и петрушки."

"Вдруг вам хочется чего-то сладкого, что не паска, то готовьте морковный бисквит. Только 25 минут, и ваша душа прыгает на облаке. Он такой сладкий, влажный и со сметанкой - ммммм."

Морковный бисквит по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

4 шт. яиц

80 г сахара

1 щепотка соли

6 г разрыхлителя

100 г муки

150 г моркови

Для крема:

250 г сметаны

50 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Отделяем желтки от белков. Желтки перебиваем с половиной сахара. Белки перебиваем со второй половиной сахара до густого состояния.

2. Добавляем в желтки немного соли и начинаем постепенно вводить муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.

3. Морковь натираем на средней или мелкой терке. Добавляем ее в смесь с желтками и аккуратно перемешиваем до однородной консистенции. Затем добавляем туда густую белковую массу. Аккуратно добавляем и размешиваем.

4. Выстилаем форму пергаментом и заливаем ее тестом для бисквита. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 20-25 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

5. Пока бисквит готовится, сметану взбиваем с сахарной пудрой. Когда бисквит будет готов, достаем его из духовки и даем остыть. Разрезаем бисквит и заливаем его сметанным соусом.

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