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Чтобы глазурь не трескалась: рецепт Владимира Ярославского для пасок (фото)

Чтобы глазурь не трескалась: рецепт Владимира Ярославского для пасок (фото)
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

К празднику Светлого Христово Воскресения большинство покупает готовые пасхальные куличи. Если вы готовите их самостоятельно, то можете столкнуться с проблемой, когда приготовленная вами сахарная глазурь в момент разрезания выпечки трескается.

Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский знает, как сделать так, чтобы меренга не крошилась. Рецептом глазури для пасок кулинар поделился в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 100 г белка;
  • 200 г сахара;
  • 50 г воды;
  • г желатина, замоченного в 40 г воды.

Способ приготовления:

1. В сотейнике соединяем сахар и воду. Варим смесь 3-5 минут до мягкого шарика - так пробуют уваренный сироп - помещают капельку на что- то холодное или в холодную воду. Если есть термометр, то варим до 116 ℃.

2. Взбиваем белки до легкой пены. Далее вводим кипящий сироп тонкой струей и взбиваем на малой скорости.

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3. Разогреваем замоченный в воде желатин. Еще теплый вводим его медленно в горячую смесь. Продолжаем взбивать практически до остывания.

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4. Покрываем меренгой наши паски. Она получается мягкой, эластичной и почти не растекается. Что важно, не крошится и не липнет уже через пару часов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Пасха, Владимир Ярославский.
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