Чтобы глазурь не трескалась: рецепт Владимира Ярославского для пасок (фото)

К празднику Светлого Христово Воскресения большинство покупает готовые пасхальные куличи. Если вы готовите их самостоятельно, то можете столкнуться с проблемой, когда приготовленная вами сахарная глазурь в момент разрезания выпечки трескается.
Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский знает, как сделать так, чтобы меренга не крошилась. Рецептом глазури для пасок кулинар поделился в Инстаграме.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. В сотейнике соединяем сахар и воду. Варим смесь 3-5 минут до мягкого шарика - так пробуют уваренный сироп - помещают капельку на что- то холодное или в холодную воду. Если есть термометр, то варим до 116 ℃.
2. Взбиваем белки до легкой пены. Далее вводим кипящий сироп тонкой струей и взбиваем на малой скорости.
3. Разогреваем замоченный в воде желатин. Еще теплый вводим его медленно в горячую смесь. Продолжаем взбивать практически до остывания.
4. Покрываем меренгой наши паски. Она получается мягкой, эластичной и почти не растекается. Что важно, не крошится и не липнет уже через пару часов.
Актуальные рецепты глазури к паскам: