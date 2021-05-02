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"Куда можно вкусно запихнуть крашенки": Евгений Клопотенко поделился вкусными блюдами с яйцами

"Куда можно вкусно запихнуть крашенки": Евгений Клопотенко поделился вкусными блюдами с яйцами
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2 мая православный мир отмечал Пасху. К этому дню принято печь паски/куличи и красить яйца, которыми потом "бьются". 

Очень часто хозяйки наготовят очень много крашенок, и яйца лежат и пропадают. Чтобы такого не было украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами, "куда те яйца можно вкусно запихнуть". 

Яйца, фаршированные сыром Бри

Ингредиенты: 

  • 3 шт. Яйца
  • 50 г Сыр Бри
  • 1 ст. л. Оливковое масло
  • по вкусу Соль и перец

Приготовление: 

50 г сыра бри нарежьте небольшими кубиками. Яйца (3 шт.) отварите вкрутую в течение 8 минут в подсоленной воде. Промойте и остудите в холодной воде. Очистите яйца и нарежьте вдоль пополам.

Извлеките из яиц желток, измельчите. Смешайте желток с мелкорубленым сыром бри. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте начинку. Наполните белок начинкой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 7 минут, пока сыр не расплавится.

 Салат из яиц и сельдереем

Ингредиенты:

Для салата:

  • 2-3 шт. яйца
  • 2-3 стебля сельдерея
  • 2 ст. л. майонеза домашнего
  • по вкусу соль и перец

Для домашнего майонеза:

  • 2 шт. желтка
  • 125-150 мл подсолнечного масла
  • 10 г горчицы
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 1 щепотка соли

Приготовление: 

Для домашнего майонеза взбейте 2 желтка с 10 г горчицы, затем добавьте 1 ст. л. сока лимона и щепотку соли, взбейте еще раз до объединения. Влейте 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать.

Стебли сельдерея (2-3 шт.) помойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинками.

Хорошо вымойте с помощью щеточки 2-3 яйца и отварите в подсоленной воде вкрутую – в течение 8-10 минут после закипания. Нарежьте яйца дольками или крупными кубиками.

Смешайте стебель сельдерея с яйцом и заправьте салат домашним майонезом, доведя до вкуса солью и свежемолотым перцем.

 Заливной пирог с луком и яйцом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 мл Кефир
  • 150 г Масло сливочное (и 20 г для обжарки лука)
  • 2 ст. л. Сахар
  • 2 шт. Яйца
  • 280 г Мука
  • 1 ч. л. Разрыхлитель (не аммонийный)
  • 1 щепотка Соль

Для начинки:

  • 3 шт. Яйца
  • 100 г Зеленый лук (один пучок)4

Приготовление:

В кастрюле растопите 150 г сливочного масла на слабом огне. Добавьте 2 столовые ложки сахара и щепотку соли, перемешайте до полного растворения сахара.

В миске взбейте 2 яйца и добавьте их в кастрюлю с маслом и сахаром. Влейте 400 мл кефира, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 280 г муки. Перемешайте до однородного состояния.

Для начинки сварите вкрутую 3 яйца и порубите небольшими кубиками. Пучок зеленого лука промойте, мелко нарежьте и припустите на сковороде с 20 г сливочного масла в течение несколько минут. Это позволит больше раскрыть аромат зелени.

Форму для запекания смажьте тонким слоем сливочного масла. Половину теста вылейте в форму, затем выложите начинку, равномерно распределив ее по всей поверхности. Сверху вылейте вторую часть теста.

Запекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 минут. Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки или зубочистки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусный плов с мясом, изюмом и курагой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Яйца, Евгений Клопотенко.
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