"Куда можно вкусно запихнуть крашенки": Евгений Клопотенко поделился вкусными блюдами с яйцами

2 мая православный мир отмечал Пасху. К этому дню принято печь паски/куличи и красить яйца, которыми потом "бьются".

Очень часто хозяйки наготовят очень много крашенок, и яйца лежат и пропадают. Чтобы такого не было украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами, "куда те яйца можно вкусно запихнуть".

Яйца, фаршированные сыром Бри

Ингредиенты:

3 шт. Яйца

50 г Сыр Бри

1 ст. л. Оливковое масло

по вкусу Соль и перец

Приготовление:

50 г сыра бри нарежьте небольшими кубиками. Яйца (3 шт.) отварите вкрутую в течение 8 минут в подсоленной воде. Промойте и остудите в холодной воде. Очистите яйца и нарежьте вдоль пополам.

Извлеките из яиц желток, измельчите. Смешайте желток с мелкорубленым сыром бри. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте начинку. Наполните белок начинкой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 7 минут, пока сыр не расплавится.

Салат из яиц и сельдереем

Ингредиенты:

Для салата:

2-3 шт. яйца

2-3 стебля сельдерея

2 ст. л. майонеза домашнего

по вкусу соль и перец

Для домашнего майонеза:

2 шт. желтка

125-150 мл подсолнечного масла

10 г горчицы

1 ст. л. сока лимона

1 щепотка соли

Приготовление:

Для домашнего майонеза взбейте 2 желтка с 10 г горчицы, затем добавьте 1 ст. л. сока лимона и щепотку соли, взбейте еще раз до объединения. Влейте 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать.

Стебли сельдерея (2-3 шт.) помойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинками.

Хорошо вымойте с помощью щеточки 2-3 яйца и отварите в подсоленной воде вкрутую – в течение 8-10 минут после закипания. Нарежьте яйца дольками или крупными кубиками.

Смешайте стебель сельдерея с яйцом и заправьте салат домашним майонезом, доведя до вкуса солью и свежемолотым перцем.

Заливной пирог с луком и яйцом

Ингредиенты:

Для теста:

400 мл Кефир

150 г Масло сливочное (и 20 г для обжарки лука)

2 ст. л. Сахар

2 шт. Яйца

280 г Мука

1 ч. л. Разрыхлитель (не аммонийный)

1 щепотка Соль

Для начинки:

3 шт. Яйца

100 г Зеленый лук (один пучок)4

Приготовление:

В кастрюле растопите 150 г сливочного масла на слабом огне. Добавьте 2 столовые ложки сахара и щепотку соли, перемешайте до полного растворения сахара.

В миске взбейте 2 яйца и добавьте их в кастрюлю с маслом и сахаром. Влейте 400 мл кефира, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 280 г муки. Перемешайте до однородного состояния.

Для начинки сварите вкрутую 3 яйца и порубите небольшими кубиками. Пучок зеленого лука промойте, мелко нарежьте и припустите на сковороде с 20 г сливочного масла в течение несколько минут. Это позволит больше раскрыть аромат зелени.

Форму для запекания смажьте тонким слоем сливочного масла. Половину теста вылейте в форму, затем выложите начинку, равномерно распределив ее по всей поверхности. Сверху вылейте вторую часть теста.

Запекайте пирог в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35 минут. Готовность проверяйте с помощью деревянной шпажки или зубочистки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусный плов с мясом, изюмом и курагой.