"Не смотрите на одуванчик, а суйте в рот": Евгений Клопотенко поделился необычным рецептом закуски

Украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко любитель поделиться различными интересными и необычными рецептами.

На своей странице в Инстаграме Евгений написал, что обычный одуванчик может стать отличным заменителем таких ингредиентов, как руккола и каперсы, которые часто используют в приготовлении Средиземноморской кухни. Оказывается листочки одуванчика ничем не хуже рукколы, а бутончики не хуже каперсов.

"Не смотрите на одуванчик, а суйте в рот. Я не шучу. Вы топчетесь по еде и даже не знаете об этом" - пишет Клопотенко.

Также, Евгений поделился видео, на котором приготовил закуску, в которой использовал одуванчик.

"Листочки одуванчиков, бальзамик, масло, лимонная цедра, оливочка, сардинка, хлебец, и вы будете захлебываться впечатлениями" - описал рецепт повар.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко подсказал, куда можно "вкусно запихнуть" оставшиеся после Пасхи яйца.