Супер-экологическая, простая и очень вкусная: Эктор Хименес-Браво поделился рецептом жареной курицы

Несменный ведущий и главный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво периодически и сам готовит для своих подписчиков, а точнее учит готовить их.

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видеорецепт невероятно вкусной курицы в кисло-сладком соусе.

"Вашему вниманию супер-экологическая, простая и чрезвычайно вкусная курица в кисло-сладком соусе" - прокомментировал свой рецепт Эктор.

Ингредиенты:

450 гр. куриной грудки без кожи и костей;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

60 гр. кукурузного крахмала;

2 взбитых яйца,

подсолнечное масло.

Для соуса:

1 ст.л. подсолнечного масла;

½ ст.л. измельченного чеснока;

1 болгарский перец, нарезанный кубиками;

180 мл яблочного уксуса;

1 ст.л. соевого соуса;

55 гр. кетчупа;

100 гр. сахара.

Приготовление:

Приправить курицу солью и перцем. Смазать кукурузным крахмалом, обмакнуть во взбитое яйцо. Обжарить до золотистой, хрустящей корочки. Отложить и собрать лишний жир бумажным полотенцем.

В большой сковороде разогреть масло, и обжарить чеснок до появления аромата. Добавить болгарский перец, яблочный уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Довести до кипения.

Когда соус загустеет, добавить жареную курицу. Хорошо перемешать.

Украсить мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Подавать с рисом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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