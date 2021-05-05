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Супер-экологическая, простая и очень вкусная: Эктор Хименес-Браво поделился рецептом жареной курицы

Супер-экологическая, простая и очень вкусная: Эктор Хименес-Браво поделился рецептом жареной курицы
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Несменный ведущий и главный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво периодически и сам готовит для своих подписчиков, а точнее учит готовить их. 

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видеорецепт невероятно вкусной курицы в кисло-сладком соусе. 

"Вашему вниманию супер-экологическая, простая и чрезвычайно вкусная курица в кисло-сладком соусе" - прокомментировал свой рецепт Эктор.

Ингредиенты:

  • 450 гр. куриной грудки без кожи и костей;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • 60 гр. кукурузного крахмала;
  • 2 взбитых яйца,
  • подсолнечное масло.

Для соуса:

  • 1 ст.л. подсолнечного масла;
  • ½ ст.л. измельченного чеснока;
  • 1 болгарский перец, нарезанный кубиками;
  • 180 мл яблочного уксуса;
  • 1 ст.л. соевого соуса;
  • 55 гр. кетчупа;
  • 100 гр. сахара.

Приготовление:

Приправить курицу солью и перцем. Смазать кукурузным крахмалом, обмакнуть во взбитое яйцо. Обжарить до золотистой, хрустящей корочки. Отложить и собрать лишний жир бумажным полотенцем.

В большой сковороде разогреть масло, и обжарить чеснок до появления аромата. Добавить болгарский перец, яблочный уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Довести до кипения.

Когда соус загустеет, добавить жареную курицу. Хорошо перемешать.

Украсить мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Подавать с рисом.

 
 
 
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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить  душистый банановый пирог, который можно подавать с мороженным.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Курица, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво.
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