Супер-экологическая, простая и очень вкусная: Эктор Хименес-Браво поделился рецептом жареной курицы

Несменный ведущий и главный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво периодически и сам готовит для своих подписчиков, а точнее учит готовить их.
На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал видеорецепт невероятно вкусной курицы в кисло-сладком соусе.
"Вашему вниманию супер-экологическая, простая и чрезвычайно вкусная курица в кисло-сладком соусе" - прокомментировал свой рецепт Эктор.
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление:
Приправить курицу солью и перцем. Смазать кукурузным крахмалом, обмакнуть во взбитое яйцо. Обжарить до золотистой, хрустящей корочки. Отложить и собрать лишний жир бумажным полотенцем.
В большой сковороде разогреть масло, и обжарить чеснок до появления аромата. Добавить болгарский перец, яблочный уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Довести до кипения.
Когда соус загустеет, добавить жареную курицу. Хорошо перемешать.
Украсить мелко нарезанным зеленым луком и кунжутом. Подавать с рисом.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить душистый банановый пирог, который можно подавать с мороженным.