Какой же праздник без него: Лиза Глинская поделилась рецептом всеми любимого торта "Наполеон" (видео)

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом макового рулета, предоставила новый видеоурок по приготовлению знаменитого праздничного торта "Наполеон" из слоенного теста и заварным кремом без яиц.
Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская. Источник фото: Инстаграм
Ингредиенты:
Заварной крем:
Приготовьте заварной крем.
1. Смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал.
2. Смешайте с молоком, перемешайте.
3. Добавьте семена ванили, перемешайте.
4. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 1 минуту.
5. Добавьте шоколад, перемешайте.
6. Добавьте сливочное масло, перемешайте.
7. Накройте пленкой в контакт, уберите в холодильник на 8-10 часов.
8. Взбейте сливки и соедините с заварной основой, перемешайте.
Приготовьте коржи.
1. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3 мм.
2. Разрежьте на три коржа шириной 30 см и длиной 22 см каждый.
3. Сбрызните пергамент водой, переложите тесто.
4. Сделайте вилкой проколы по всей площади теста.
5. Выпекайте два коржа сразу в разогретой до 200С духовке 18-20 минут.
6. Через 10-12 минут поменяйте противни местами.
Соберите торт.
1. Разрежьте каждый корж вдоль на 2 части, чтобы получилось 6 коржей.
2. Смажьте каждый корж кремом, выкладывая коржи один на другой.
3. Поставьте в холодильник на 10 часов.
4. Задекорируйте торт крошкой, сверху украсьте свежими ягодами.
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