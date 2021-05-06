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Четверг, 06.05.2021
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Какой же праздник без него: Лиза Глинская поделилась рецептом всеми любимого торта "Наполеон" (видео)

Какой же праздник без него: Лиза Глинская поделилась рецептом всеми любимого торта "Наполеон" (видео)
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом макового рулета, предоставила новый видеоурок по приготовлению знаменитого праздничного торта "Наполеон" из слоенного теста и заварным кремом без яиц.

Победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская. Источник фото: Инстаграм

Ингредиенты:

Заварной крем:

  • 900 мл молока (3,6 стакана*)
  • 40 г муки (1,5 ст. л. с горкой)
  • 40 г кукурузного крахмала (4 ч. л. с горкой)
  • 80 г сахара (4 ст. л.)
  • 150 г белого шоколада
  • 200 г сливочного масла (холодного, 82%)
  • 300 мл сливок (1,2 стакана, 30%)
  • 1/3 стручка ванили
  • *Объем стакана - 250 мл

Приготовьте заварной крем.

1. Смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал.

2. Смешайте с молоком, перемешайте.

3. Добавьте семена ванили, перемешайте.

4. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, прокипятите 1 минуту.

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5. Добавьте шоколад, перемешайте.

6. Добавьте сливочное масло, перемешайте.

7. Накройте пленкой в контакт, уберите в холодильник на 8-10 часов.

8. Взбейте сливки и соедините с заварной основой, перемешайте.

Приготовьте коржи.

1. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3 мм.

2. Разрежьте на три коржа шириной 30 см и длиной 22 см каждый.

3. Сбрызните пергамент водой, переложите тесто.

4. Сделайте вилкой проколы по всей площади теста.

5. Выпекайте два коржа сразу в разогретой до 200С духовке 18-20 минут.

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6. Через 10-12 минут поменяйте противни местами.

Соберите торт.

1. Разрежьте каждый корж вдоль на 2 части, чтобы получилось 6 коржей.

2. Смажьте каждый корж кремом, выкладывая коржи один на другой.

3. Поставьте в холодильник на 10 часов.

4. Задекорируйте торт крошкой, сверху украсьте свежими ягодами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Лиза Глинская.
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