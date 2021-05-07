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Что приготовить ребенку на завтрак: судья "Мастер Шефа" подкинула несколько идей (фото, видео)

Что приготовить ребенку на завтрак: судья "Мастер Шефа" подкинула несколько идей (фото, видео)
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская, которая на днях поделилась рецептом торта "Наполеон" из заварным кремом без яиц, решила поднять актуальную тему, касающуюся всех родителей - что же приготовить на завтрак своему чаду.

"Те, у кого есть дети, знают: "запихнуть" в ребенка завтрак - еще тот квест. И хорошо, если в садике или школе они завтракают (хотя, кто там завтракает, наверное). В общем, подумала я - и нашла несколько подходящих завтраков", - написала кулинар на своей странице в Инстаграме.

  • Супербутерброд с начинкой

Дети любят бутерброды, а так как бутерброд закрытый, то в начинку можно положить все - мясо, лук и другие овощи, и даже "страшный" укроп.

  • Домашние куриные сосиски

Сосиски - это, наверное, самое любимое блюдо у детей. Но дабы не пичкать их магазинными полуфабрикатами, можно приготовить домашние сосиски - вы точно будете знать, что в них положили. Сосиски нужно готовить заранее, а утром только отварить.

  • Омлет-рулет с овощами

Этот омлет получается такой красивый, что у вас никто и не спросит про овощи.

  • Сырники и ленивые вареники

Сырники и вареники можно приготовить заранее и заморозить (на случай, если утром совсем нет времени). С утра останется только пожарить или отправить на 15 минут в духовку.

Нежнейшие сырники, но без муки и масла: Лиза Глинская поделилась несложным рецептом

Подайте их с соленой карамелью или с вареньем.

  • Королевская ватрушка с ягодами

Ее также можно приготовить заранее, ягоды можно взять как свежие, так и замороженные. Получится вкуснейший пирог, да еще и королевский.

  • Маковые панкейки с малиной

Дети любят оладьи. Есть время - приготовьте панкейки с ягодами (свежими или замороженными).

Нежные маковые панкейки с ягодами: легкий в приготовлении рецепт от победительницы "Мастер Шефа" (видео)

  • Рыбные котлеты

Рецепт замечательных рубленых рыбных котлет. Получаются вкуснейшие и к тому же без лука. Да, дети не очень любят рыбу, но вы просто не говорите, из чего котлеты - не догадаются.

  • Рыбный пирог

Его нужно готовить заранее, так как он на дрожжевом тесте. Но особенность этого пирога в том, что холодный он вкуснее.

Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить нежные куриные котлеты.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Рецепты, Лиза Глинская.
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