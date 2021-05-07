"Хватайте огромную миску и погнали": Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний хлеб

Украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм общается со своими подписчиками в основном через вкусные рецепты.

Так, в одном из своих постов в соцсети Евгений предложил своим фолловерам начинать готовить хлеб, ведь это так просто.

"Достаточно сидеть и думать. Хватайте огромную миску и погнали" - пишет Клопотенко.

Как приготовить ржаной хлеб в домашних условиях:

Соединяете 250г пшеничной муки со 100 г ржаной и 1 ст.л. конопляной(по желанию). С одной стороны миски бросаете 12г раскрошенных живых дрожжей, с другой - 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара. Добавляете 250 мл теплой воды и 2 ст.л. подсолнечного масла. Если хотите, то можете еще добавить семечек, это усилит вкус.

Замесите тесто так, чтобы оно стало гладким и эластичным. На то вам надо минут 10. Формируете шарик, перекладываете его в миску, накрываете полотенцем и оставляете в теплом месте на 50 минут.

Когда он увеличится в 2-3 раза, обомните его руками, сформируйте хлебец, переложите на противень с пергаментом и накройте полотенцем. Дайте ему еще 30 минут настояться.

Затем пеките 40 минут при 180 градусах.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, что обычные одуванчики могут стать отличным ингредиентом для салата.