Как сделать майонез дома за 5 минут: Евгений Клопотенко поделился тремя простыми рецептами

Украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своих страницах в соцсетях активно учит своих подписчиков готовить.

Так, как майонез один из самых популярных и любимых всеми соусов по всему миру, то повар решил рассказать своим фолловерам, как его можно приготовить в домашних условиях.

"У меня для вас топ-3 простых рецепта майонеза для всех желающих его приготовить. Вы точно не пожалеете" - пишет Клопотенко.

Домашний майонез

Ингредиенты:

2 желтка

150 мл подсолнечного масла

1 ст. л. неострой горчицы

½ лимона (сок половины лимона)

1 щепотка соли

Приготовление:

Для начала отделите желток от белка. Желток вместе с горчицей переложите в большую емкость. Немного взбейте их с помощью веничка. К смеси добавьте сок лимона, щепотку соли и взбейте до однородности.

Теперь нужно тонкой струйкой вливать масло, постоянно взбивая. Хорошо размешайте соус, он должен быть однородным. Вуаля, майонез готов.

Домашний майонез со всего яйца

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст. л. неострой горчицы

1 щепотка соли

1 щепотка паприки

½ лимона (сок половины лимона)

150 мл подсолнечного масла

Приготовление:

Разбейте 2 яйца в чашу и добавьте щепотку соли и 1 ст. л. неострой горчицы. Влейте в емкость 150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером, чтобы получить однородное состояние. Обратите внимание: чем больше масла добавляете, тем плотнее становится соус.

В конце выжмите сок из половины лимона и немного перемешайте.

Домашний майонез с чесноком

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст. л. неострой горчицы

1 щепотка соли

½ лимона (сок половины лимона)

150 мл подсолнечного масла

6 зубчиков чеснока

20-40 мл подсолнечного масла для жарки чеснока

Приготовленние:

Разбейте 2 яйца в чашу, добавьте щепотку соли и 1 ст. л. неострой горчицы. Разогрейте сковороду с 20-40 мл подсолнечного масла. Обжарьте неочищенные зубчики чеснока до золотистой корочки. Дайте немного остыть, очистите и добавьте в емкость с яйцами.

Влейте в чашу 150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером, чтобы получить однородную консистенцию. В конце выжмите сок из половины лимона и немного перемешайте.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний ржаной хлеб.