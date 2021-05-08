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Как сделать майонез дома за 5 минут: Евгений Клопотенко поделился тремя простыми рецептами

Как сделать майонез дома за 5 минут: Евгений Клопотенко поделился тремя простыми рецептами
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

Украинский кулинар, победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своих страницах в соцсетях активно учит своих подписчиков готовить. 

Так, как майонез один из самых популярных и любимых всеми соусов по всему миру, то повар решил рассказать своим фолловерам, как его можно приготовить в домашних условиях. 

"У меня для вас топ-3 простых рецепта майонеза для всех желающих его приготовить. Вы точно не пожалеете" - пишет Клопотенко. 

Домашний майонез

Ингредиенты:

  • 2 желтка
  • 150 мл подсолнечного масла
  • 1 ст. л. неострой горчицы
  • ½ лимона (сок половины лимона)
  • 1 щепотка соли

Приготовление: 

Для начала отделите желток от белка. Желток вместе с горчицей переложите в большую емкость. Немного взбейте их с помощью веничка. К смеси добавьте сок лимона, щепотку соли и взбейте до однородности.

Теперь нужно тонкой струйкой вливать масло, постоянно взбивая. Хорошо размешайте соус, он должен быть однородным. Вуаля, майонез готов.

Домашний майонез со всего яйца

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. неострой горчицы
  • 1 щепотка соли
  • 1 щепотка паприки
  • ½ лимона (сок половины лимона)
  • 150 мл подсолнечного масла

Приготовление:

Разбейте 2 яйца в чашу и добавьте щепотку соли и 1 ст. л. неострой горчицы. Влейте в емкость 150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером, чтобы получить однородное состояние. Обратите внимание: чем больше масла добавляете, тем плотнее становится соус.

В конце выжмите сок из половины лимона и немного перемешайте.

Домашний майонез с чесноком

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст. л. неострой горчицы
  • 1 щепотка соли
  • ½ лимона (сок половины лимона)
  • 150 мл подсолнечного масла
  • 6 зубчиков чеснока
  • 20-40 мл подсолнечного масла для жарки чеснока

Приготовленние:

Разбейте 2 яйца в чашу, добавьте щепотку соли и 1 ст. л. неострой горчицы. Разогрейте сковороду с 20-40 мл подсолнечного масла. Обжарьте неочищенные зубчики чеснока до золотистой корочки. Дайте немного остыть, очистите и добавьте в емкость с яйцами.

Влейте в чашу 150 мл подсолнечного масла и перемешайте погружным блендером, чтобы получить однородную консистенцию. В конце выжмите сок из половины лимона и немного перемешайте.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить домашний ржаной хлеб.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепты, Соус, Майонез, Евгений Клопотенко.
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