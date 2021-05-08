Сбрасываем вес после пасочек: новая "Холостячка" показала, какие блюда кушает после праздников (видео)

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Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Златы Огневич

Героиня второго сезона проекта "Холостячка", украинская певица Злата Огневич, которая недавно показала свое детское фото, поделилась рецептом легкого обеда, который негативно никак не отразится на фигуре.

В сториз Инстаграма 35-летняя исполнительница, которая выглядит сногсшибательно на любом фото, рассказала, что не употребляет красной рыбы, а пока отдает предпочтение только белой.

"Запекла себе сибас с розмарином, немного соли, специй, оливкового масла и лимончика. И поверьте - это очень вкусно", - отметила Огневич.

Для тех, кто следит за своей фигурой, певица показала свой полноценный обед.

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"Девочки, мальчики, если вы хотите позаботиться о здоровье и работаете над весом, пожалуйста, добавляйте овощи при каждом приеме пищи. Вот у меня веганский салатик с кабачком, морковкой, фенхелем, шпинатом и вяленными томатами, немного гуакамоле и запеченная белая рыбка", - поделилась видео Злата.

Напомним, о том, кто же станет новой героиней в популярном реалити-шоу "Холостячка" стало известно 29 апреля. Сейчас организаторы проекта проводят кастинг кандидатов на руку и сердце Златы Огневич.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Злата Огневич, Холостячка.
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