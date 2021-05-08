Сбрасываем вес после пасочек: новая "Холостячка" показала, какие блюда кушает после праздников (видео)

Героиня второго сезона проекта "Холостячка", украинская певица Злата Огневич, которая недавно показала свое детское фото, поделилась рецептом легкого обеда, который негативно никак не отразится на фигуре.

В сториз Инстаграма 35-летняя исполнительница, которая выглядит сногсшибательно на любом фото, рассказала, что не употребляет красной рыбы, а пока отдает предпочтение только белой.

"Запекла себе сибас с розмарином, немного соли, специй, оливкового масла и лимончика. И поверьте - это очень вкусно", - отметила Огневич.

Для тех, кто следит за своей фигурой, певица показала свой полноценный обед.

"Девочки, мальчики, если вы хотите позаботиться о здоровье и работаете над весом, пожалуйста, добавляйте овощи при каждом приеме пищи. Вот у меня веганский салатик с кабачком, морковкой, фенхелем, шпинатом и вяленными томатами, немного гуакамоле и запеченная белая рыбка", - поделилась видео Злата.

Напомним, о том, кто же станет новой героиней в популярном реалити-шоу "Холостячка" стало известно 29 апреля. Сейчас организаторы проекта проводят кастинг кандидатов на руку и сердце Златы Огневич.