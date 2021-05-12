Диетолог Светлана Фус поделилась своим рецептом каши булгур с курицей

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным вариантом приготовления каши из проваренной и высушенной пшеницы - булгур с добавлением куриного филе.
Рецепт диетолог опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты⠀
Приготовление:
Замочить булгур на 30 мин и промыть. ⠀
Лук мелко нарезать и обжарить на сковородке, смазанной маслом. Добавить морковь и обжарить еще 4-5 минут. Куриное филе обжарить с луком и морковью мин 5-7, посолить и добавить специи.⠀Добавить булгур, залить водой и и тушить под крышкой 20-25 мин. ⠀
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.