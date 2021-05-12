Диетолог Светлана Фус поделилась своим рецептом каши булгур с курицей

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным вариантом приготовления каши из проваренной и высушенной пшеницы - булгур с добавлением куриного филе.

Рецепт диетолог опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты⁣⁣⠀

200г булгур⁣⁣⠀

450г куриное филе⁣⁣⠀

120г лук⁣⁣⠀

260г морковь⁣⁣⠀

2 зубчика чеснока⁣⁣⠀

соль и специи⁣⁣⠀

Приготовление:

Замочить булгур на 30 мин и промыть⁣⁣. ⁣⁣⠀

Лук мелко нарезать и обжарить на сковородке, смазанной маслом. Добавить морковь и обжарить еще 4-5 минут.⁣⁣ Куриное филе обжарить с луком и морковью мин 5-7, посолить и добавить специи.⁣⁣⠀Добавить булгур, залить водой и и тушить под крышкой 20-25 мин. ⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить диетический киш с сыром и томатами.