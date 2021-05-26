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Как разнообразить еду из кабачков: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку

Как разнообразить еду из кабачков: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным способом, как можно разнообразить свой рацион, если вы любите кабачки.

На своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала рецепт вкусной запеканки из кабачков с помидорами.

Ингредиенты:

  • Кабачки 800 г⁣⁣⠀
  • Помидоры 1 шт⁣⁣⠀
  • Яйца 2 шт⁣⁣⠀
  • Соль по вкусу⁣⁣⠀
  • Твёрдый сыр 120 г⁣⁣⠀
  • Пшеничная мука 120 г⁣⁣⠀
  • Растительное масло 1 ч.л ⁣⁣⠀

Приготовление:

Кабачки помойте, обсушите. Если у кабачков кожица грубая, очистите ее. У молодых плодов кожица нежная, ее можно не срезать. Натрите кабачки на крупной терке.⁣⁣ ⁣⁣Кабачковую массу отожмите от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавьте к кабачкам яйца, хорошо перемешайте.⁣⁣⠀

⁣Измельчите сыр.⁣⁣⠀

⁣⁣Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массе, посолите, перемешайте. При добавлении соли обязательно учитывайте вкус сыра, чтобы готовое блюдо не получилось пересоленным. ⁣⁣Просейте в полученную массу муку, хорошо перемешайте. Должна получится вязкая, густоватая масса.⁣⁣⠀

⁣⁣Нарежьте помидор круглыми ломтиками. Выложите их поверх кабачкового слоя.⁣⁣ Сверху посыпьте запеканку равномерно оставшимся сыром.⁣⁣⠀

⁣⁣Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. ⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить кашу булгур с курицей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Кабачки, Запеканка, Светлана Фус.
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