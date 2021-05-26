Как разнообразить еду из кабачков: диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусную запеканку

Известный диетолог Светлана Фус поделилась вкусным способом, как можно разнообразить свой рацион, если вы любите кабачки.
На своей странице в Инстаграм Светлана опубликовала рецепт вкусной запеканки из кабачков с помидорами.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачки помойте, обсушите. Если у кабачков кожица грубая, очистите ее. У молодых плодов кожица нежная, ее можно не срезать. Натрите кабачки на крупной терке. Кабачковую массу отожмите от лишнего сока, чтобы она не была слишком жидкой. Добавьте к кабачкам яйца, хорошо перемешайте.⠀
Измельчите сыр.⠀
Половину натертого сыра добавьте к кабачковой массе, посолите, перемешайте. При добавлении соли обязательно учитывайте вкус сыра, чтобы готовое блюдо не получилось пересоленным. Просейте в полученную массу муку, хорошо перемешайте. Должна получится вязкая, густоватая масса.⠀
Нарежьте помидор круглыми ломтиками. Выложите их поверх кабачкового слоя. Сверху посыпьте запеканку равномерно оставшимся сыром.⠀
Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. ⠀
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить кашу булгур с курицей.