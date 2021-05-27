Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото

Начался сезон свежей зелени, и одним из самых популярных растений является шпинат. Помимо своего отличного вкуса, он еще и очень полезный. "Телеграф" подготовил семь простых и вкусных рецептов салатов со шпинатом, которые вы точно полюбите.

Салат со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

Шпинат – 150 г;

Яйца куриные – 2-3 шт.;

Сыр сулугуни или моцарелла – 120 г;

Сметана или йогурт без добавки – 3-4 ст.л. ;

Лимонный сок – 1 ст.л. ;

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Шпинат промыть и высушить, яйца сварить вкрутую и разрезать на 4 дольки. Сыр нарезать кубиками. Все ингредиенты выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить лимонным соком и заправить сметаной или йогуртом. Можно подавать на стол!

Салат со шпинатом и беконом

Ингредиенты:

Шпинат – 120 г;

Бекон – 100 г;

Яйца – 2 шт.;

Шампиньоны – 3 шт.;

Оливковое масло – 4 ст.л. ;

Сладкий лук (по желанию) – 0,5 шт.;

Мед (по желанию) – 0,5 ч.л. ;

Уксус (лучше яблочный) – 1 ч.л. ;

Соль и перец – шепотка.

Приготовление:

Шпинат помыть и хорошо просушить. Бекон и шампиньоны нарезать ломтиками и немного поджарить. Яйца отварить и нарезать кубиками. Лук очистить и тонко нарезать полукольцами. В отдельной посуде сделать соус: смешать масло, мед, уксус, соль, перец и размешать. Все выложить в тарелку и залить готовым соусом. Приятного аппетита!

Салат со шпинатом и печеной свеклой

Ингредиенты:

Шпинат – 200 г;

Свекла – 1 шт. (небольшая);

Петрушка – по желанию;

Мята – 1 веточка;

Чеснок – 1 зубочек;

Уксус (яблочный) – 2 ст.л.;

Зирра – 1 ч.л.;

Оливковое масло – 5 ст.л.;

Соль, перец.

Приготовление:

Шпинат хорошо помыть и оставить просушить. Свеклу запечь до готовности и нарезать кубиками небольшими. Петрушку и мяту промыть и нарезать. В глубокую тарелку вылить масло, уксус, соль, перец , зирру и пропущенный через чеснодавку чеснок и хорошо размешать готовый соус. Шпинат, свеклу, мяту и петрушку выложить в тарелку и залить соусом. И аккуратно размешать. Готово!

Ингредиенты:

Шпинат – 200 г;

Огурцы – 2 шт.;

Яйца – 2 шт.;

Оливковое масло – 3-4 ст.л.;

Кунжут – 1 ч.л.;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы помыть и нарезать небольшими кусочками. Яйца отварить и нарезать кубиками. Шпинат помыть и высушить. Все выложить в салатницу, добавить растительное масло, соль, перец и перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Можно наслаждаться!

Салат со шпинатом и оливками

Ингредиенты:

Рукола – 100 г;

Шпинат – 100 г;

Петрушка – несколько веток;

Помидоры – 2 шт.;

Огурцы – 2 шт.;

Оливки – 50 г;

Растительное масло – 4-5 ст.л.;

Уксус винный – 1 ст.л.;

Французская горчица – 1 ч.л.;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Шпинат, руколу и петрушку промыть и немного порвать. Помидоры и огурцы помыть и нарезать кубиками. В глубокий салатник выложить шпинат, руколу, петрушку, помидоры, огурцы и оливки. . Приготовить соус: смешать масло, уксус, горчицу и специи, и залить зелень. Снова все перемешать. Приятного аппетита!

Салат со шпинатом и клубникой

Ингредиенты:

Шпинат – 130 г;

Клубника – 120 г;

Яблоко – 1 шт.;

Мята – несколько веточек;

Оливковое масло – 3-4 ст.л.;

Апельсиновый сок – 2-3 ст.л.;

Соль – по желанию.

Приготовление

Шпинат промыть и высушить. Клубнику промыть и разрезать пополам. Яблоко очистить от кожуры и нарезать кубиками. Мяту помыть и порвать на кусочки. Все ингредиенты выложить в салатник, полить апельсиновым соком, оливковым маслом и осторожно перемешать. Можно подавать на стол!

Салат со шпинатом и куриным филе

Ингредиенты:

Шпинат – 150 г;

Помидоры – 1-2 шт.;

Куриное филе – 200 г;

Сладкий лук – 0,5 шт.;

Чеснок – 1 зубочек;

Уксус – 2 ч.л.;

Растительное масло - 4 ст.л.;

Соль и перец по вкусу и желанию.

Приготовление:

Шпинат промыть и высушить. Куриное филе помыть, нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Помидоры нарезать также кубиками. Сладкий лук нарезать тонкими полукольцами. Теперь необходимо приготовить соус: в глубокой тарелочке смешать масло, соль, перец, уксус и пропущенный через пресс чеснок. Все ингредиенты переложить в салатник и полить готовым соусом, хорошо перемешать. Приятного аппетита!