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Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото

Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф

Начался сезон свежей зелени, и одним из самых популярных растений является шпинат. Помимо своего отличного вкуса, он еще и очень полезный. "Телеграф" подготовил семь простых и вкусных рецептов салатов со шпинатом, которые вы точно полюбите.

Салат со шпинатом и сыром

Салат со шпинатом и сыром

Ингредиенты:

  • Шпинат – 150 г;
  • Яйца куриные – 2-3 шт.;
  • Сыр сулугуни или моцарелла – 120 г;
  • Сметана или йогурт без добавки – 3-4 ст.л. ;
  • Лимонный сок – 1 ст.л. ;
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Шпинат промыть и высушить, яйца сварить вкрутую и разрезать на 4 дольки. Сыр нарезать кубиками. Все ингредиенты выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить лимонным соком и заправить сметаной или йогуртом. Можно подавать на стол!

Салат со шпинатом и беконом

Салат со шпинатом и беконом

Ингредиенты:

  • Шпинат – 120 г;
  • Бекон – 100 г;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Шампиньоны – 3 шт.;
  • Оливковое масло – 4 ст.л. ;
  • Сладкий лук (по желанию) – 0,5 шт.;
  • Мед (по желанию) – 0,5 ч.л. ;
  • Уксус (лучше яблочный) – 1 ч.л. ;
  • Соль и перец – шепотка.

Приготовление:

Шпинат помыть и хорошо просушить. Бекон и шампиньоны нарезать ломтиками и немного поджарить. Яйца отварить и нарезать кубиками. Лук очистить и тонко нарезать полукольцами. В отдельной посуде сделать соус: смешать масло, мед, уксус, соль, перец и размешать. Все выложить в тарелку и залить готовым соусом. Приятного аппетита!

Салат со шпинатом и печеной свеклой

Салат со шпинатом и печеной свеклой

Ингредиенты:

  • Шпинат – 200 г;
  • Свекла – 1 шт. (небольшая);
  • Петрушка – по желанию;
  • Мята – 1 веточка;
  • Чеснок – 1 зубочек;
  • Уксус (яблочный) – 2 ст.л.;
  • Зирра – 1 ч.л.;
  • Оливковое масло – 5 ст.л.;
  • Соль, перец.

Приготовление:

Шпинат хорошо помыть и оставить просушить. Свеклу запечь до готовности и нарезать кубиками небольшими. Петрушку и мяту промыть и нарезать. В глубокую тарелку вылить масло, уксус, соль, перец , зирру и пропущенный через чеснодавку чеснок и хорошо размешать готовый соус. Шпинат, свеклу, мяту и петрушку выложить в тарелку и залить соусом. И аккуратно размешать. Готово!

Ингредиенты:

  • Шпинат – 200 г;
  • Огурцы – 2 шт.;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Оливковое масло – 3-4 ст.л.;
  • Кунжут – 1 ч.л.;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Огурцы помыть и нарезать небольшими кусочками. Яйца отварить и нарезать кубиками. Шпинат помыть и высушить. Все выложить в салатницу, добавить растительное масло, соль, перец и перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Можно наслаждаться!

Салат со шпинатом и оливками

Салат со шпинатом и оливками

Ингредиенты:

Рукола – 100 г;
Шпинат – 100 г;
Петрушка – несколько веток;
Помидоры – 2 шт.;
Огурцы – 2 шт.;
Оливки – 50 г;
Растительное масло – 4-5 ст.л.;
Уксус винный – 1 ст.л.;
Французская горчица – 1 ч.л.;
Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Шпинат, руколу и петрушку промыть и немного порвать. Помидоры и огурцы помыть и нарезать кубиками. В глубокий салатник выложить шпинат, руколу, петрушку, помидоры, огурцы и оливки. . Приготовить соус: смешать масло, уксус, горчицу и специи, и залить зелень. Снова все перемешать. Приятного аппетита!

Салат со шпинатом и клубникой

Салат со шпинатом и клубникой

Ингредиенты:

  • Шпинат – 130 г;
  • Клубника – 120 г;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Мята – несколько веточек;
  • Оливковое масло – 3-4 ст.л.;
  • Апельсиновый сок – 2-3 ст.л.;
  • Соль – по желанию.

Приготовление

Шпинат промыть и высушить. Клубнику промыть и разрезать пополам. Яблоко очистить от кожуры и нарезать кубиками. Мяту помыть и порвать на кусочки. Все ингредиенты выложить в салатник, полить апельсиновым соком, оливковым маслом и осторожно перемешать. Можно подавать на стол!

Салат со шпинатом и куриным филе

Салат со шпинатом и куриным филе

Ингредиенты:

  • Шпинат – 150 г;
  • Помидоры – 1-2 шт.;
  • Куриное филе – 200 г;
  • Сладкий лук – 0,5 шт.;
  • Чеснок – 1 зубочек;
  • Уксус – 2 ч.л.;
  • Растительное масло - 4 ст.л.;
  • Соль и перец по вкусу и желанию.

Приготовление:

Шпинат промыть и высушить. Куриное филе помыть, нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Помидоры нарезать также кубиками. Сладкий лук нарезать тонкими полукольцами. Теперь необходимо приготовить соус: в глубокой тарелочке смешать масло, соль, перец, уксус и пропущенный через пресс чеснок. Все ингредиенты переложить в салатник и полить готовым соусом, хорошо перемешать. Приятного аппетита!

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Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
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Шпинат, Рецепты, Кулинария, Салаты.
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