Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото

Начался сезон свежей зелени, и одним из самых популярных растений является шпинат. Помимо своего отличного вкуса, он еще и очень полезный. "Телеграф" подготовил семь простых и вкусных рецептов салатов со шпинатом, которые вы точно полюбите.
Ингредиенты:
Приготовление
Шпинат промыть и высушить, яйца сварить вкрутую и разрезать на 4 дольки. Сыр нарезать кубиками. Все ингредиенты выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить лимонным соком и заправить сметаной или йогуртом. Можно подавать на стол!
Ингредиенты:
Приготовление:
Шпинат помыть и хорошо просушить. Бекон и шампиньоны нарезать ломтиками и немного поджарить. Яйца отварить и нарезать кубиками. Лук очистить и тонко нарезать полукольцами. В отдельной посуде сделать соус: смешать масло, мед, уксус, соль, перец и размешать. Все выложить в тарелку и залить готовым соусом. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление:
Шпинат хорошо помыть и оставить просушить. Свеклу запечь до готовности и нарезать кубиками небольшими. Петрушку и мяту промыть и нарезать. В глубокую тарелку вылить масло, уксус, соль, перец , зирру и пропущенный через чеснодавку чеснок и хорошо размешать готовый соус. Шпинат, свеклу, мяту и петрушку выложить в тарелку и залить соусом. И аккуратно размешать. Готово!
Ингредиенты:
Приготовление:
Огурцы помыть и нарезать небольшими кусочками. Яйца отварить и нарезать кубиками. Шпинат помыть и высушить. Все выложить в салатницу, добавить растительное масло, соль, перец и перемешать. Сверху посыпать кунжутом. Можно наслаждаться!
Ингредиенты:
Рукола – 100 г;
Шпинат – 100 г;
Петрушка – несколько веток;
Помидоры – 2 шт.;
Огурцы – 2 шт.;
Оливки – 50 г;
Растительное масло – 4-5 ст.л.;
Уксус винный – 1 ст.л.;
Французская горчица – 1 ч.л.;
Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Шпинат, руколу и петрушку промыть и немного порвать. Помидоры и огурцы помыть и нарезать кубиками. В глубокий салатник выложить шпинат, руколу, петрушку, помидоры, огурцы и оливки. . Приготовить соус: смешать масло, уксус, горчицу и специи, и залить зелень. Снова все перемешать. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление
Шпинат промыть и высушить. Клубнику промыть и разрезать пополам. Яблоко очистить от кожуры и нарезать кубиками. Мяту помыть и порвать на кусочки. Все ингредиенты выложить в салатник, полить апельсиновым соком, оливковым маслом и осторожно перемешать. Можно подавать на стол!
Ингредиенты:
Приготовление:
Шпинат промыть и высушить. Куриное филе помыть, нарезать кубиками и обжарить на сковороде на растительном масле до готовности. Помидоры нарезать также кубиками. Сладкий лук нарезать тонкими полукольцами. Теперь необходимо приготовить соус: в глубокой тарелочке смешать масло, соль, перец, уксус и пропущенный через пресс чеснок. Все ингредиенты переложить в салатник и полить готовым соусом, хорошо перемешать. Приятного аппетита!