"Хороша как в теплом, так и в холодном виде": диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусной шарлотки

Диетолог Светлана Фус делится со своими подписчиками не только советами по питанию и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, то и делится рецептами полезных и вкусных блюд.

На своей странице в Инстаграм Светлана поделилась рецептом вкусной шарлотки с яблоками и творогом.

"Такая шарлотка хороша как в теплом, так и в холодном виде" - пишет Фус.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья 50 ⁣⁣⠀

Творог 200 ⁣⁣⠀

Яйца 2 ⁣⁣⠀

Яблоки 2 ⁣⁣⠀

Разрыхлитель 1 ⁣⁣⠀

Ваниль по вкусу⁣⁣⠀

Корица⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣⠀

Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, всех удобнее это сделать в кофемолке. ⁣⁣⠀

Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀

⁣⁣В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣Добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣⠀

⁣⁣Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⁣⁣⠀

Яблоки хорошенько промойте, особенно если они магазинные, так как их обрабатывают воском. Можете срезать с них кожуру. У меня яблоки из сада, я оставила их с кожей. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣ Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Моя форма размером 18 см в диаметре.⁣⁣ ⁣⁣Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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