"Хороша как в теплом, так и в холодном виде": диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусной шарлотки

Диетолог Светлана Фус делится со своими подписчиками не только советами по питанию и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, то и делится рецептами полезных и вкусных блюд.
На своей странице в Инстаграм Светлана поделилась рецептом вкусной шарлотки с яблоками и творогом.
"Такая шарлотка хороша как в теплом, так и в холодном виде" - пишет Фус.
Ингредиенты:
Приготовление:⠀
Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, всех удобнее это сделать в кофемолке. ⠀
Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⠀
В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⠀
Добавьте в яичную массу творог и муку.⠀
Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⠀
Яблоки хорошенько промойте, особенно если они магазинные, так как их обрабатывают воском. Можете срезать с них кожуру. У меня яблоки из сада, я оставила их с кожей. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками. Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⠀
Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Моя форма размером 18 см в диаметре. Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета.
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