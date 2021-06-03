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"Хороша как в теплом, так и в холодном виде": диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусной шарлотки

"Хороша как в теплом, так и в холодном виде": диетолог Светлана Фус поделилась рецептом вкусной шарлотки
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диетолог Светлана Фус делится со своими подписчиками не только советами по питанию и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов, то и делится рецептами полезных и вкусных блюд. 

На своей странице в Инстаграм Светлана поделилась рецептом вкусной шарлотки с яблоками и творогом.

"Такая шарлотка хороша как в теплом, так и в холодном виде" - пишет Фус.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 50 ⁣⁣⠀
  • Творог 200 ⁣⁣⠀
  • Яйца 2 ⁣⁣⠀
  • Яблоки 2 ⁣⁣⠀
  • Разрыхлитель 1 ⁣⁣⠀
  • Ваниль по вкусу⁣⁣⠀
  • Корица⁣⁣⠀

Приготовление:⁣⁣⠀

Первым делом измельчите хлопья до состояния муки, всех удобнее это сделать в кофемолке. ⁣⁣⠀

Возьмите большую миску, разбейте в нее яйца. Взбейте их миксером до состояния пышной светлой массы. Взбивайте долго, около 5 минут. Чем воздушнее масса, тем мягче и пышнее получится шарлотка.⁣⁣⠀

⁣⁣В овсяную муку добавьте разрыхлитель, ванилин и корицу. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣Добавьте в яичную массу творог и муку.⁣⁣⠀

⁣⁣Перемешайте продукты до однородности. Лучше пробить их погружным блендером, чтобы избавиться от комочков. Если у вас нет блендера, то протрите творог через сито. Можно оставить его и не протертым, все равно будет вкусно.⁣⁣⠀

Яблоки хорошенько промойте, особенно если они магазинные, так как их обрабатывают воском. Можете срезать с них кожуру. У меня яблоки из сада, я оставила их с кожей. Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки крупными кубиками.⁣⁣ Добавьте яблоки в тесто. Перемешайте.⁣⁣⠀

⁣⁣Возьмите форму для выпечки. Смажьте ее растительным маслом. Вылейте в форму тесто. Моя форма размером 18 см в диаметре.⁣⁣ ⁣⁣Пеките шарлотку в духовке, разогретой до 200°С, около 50 минут до румяного цвета.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась рецептом шоколадного мороженого. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Пирог, Светлана Фус, Шарлотка.
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