Такого летнего супа вы еще не пробовали: Владимир Ярославский поделился рецептом с томатами и клубникой (фото, видео)

Как бы погода не "радовала" нас прохладными летними деньками, а солнце ждет своего часа окутать своими жаркими лучами. Именно в такие моменты хочется испробовать чего-то холодненького, будь-то мороженое или, например, вкусный холодный супчик, разновидности которого в любом случае радуют нас своими вкусовыми свойствами (свекольник, окрошка).
Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться в Инстаграме рецептом популярного холодного блюда испанской кухни - гаспачо, где "изюминкой" этого супа будет клубника.
Гаспачо с клубникой
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Надрезанные томаты просто заливаем кипятком на 25 секунд - тогда кожица легко снимается. Также не забываем зачистить клубнику.
2. К очищенным овощам и клубники добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером.
Кстати, можно использовать запеченный чеснок или конфи - томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90-95℃. Тогда он теряет остроту и не влияет на поджелудочную.
"К гаспачо люблю еще добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус (примерно 12 г эту порцию)", - добавил кулинар.
Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо нужно поставить в холодное место и подавать также холодным.
При подаче можно полить блюдо оливковым маслом и добавить твердый и хрустящий гарнир. Сюда хорошо подойдет свежий огурец и клубника, нарезанные кубиками и сбрызнутыми растительным маслом. Можно добавить немного кокосового сахара, чтобы усилить контраст между сладким и соленым. Клубничный гаспачо украшаем базиликом, микрогрином или просто вкушаем со свеженьким хлебом.
Приятного аппетита!
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