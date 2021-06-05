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Такого летнего супа вы еще не пробовали: Владимир Ярославский поделился рецептом с томатами и клубникой (фото, видео)

Такого летнего супа вы еще не пробовали: Владимир Ярославский поделился рецептом с томатами и клубникой (фото, видео)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Как бы погода не "радовала" нас прохладными летними деньками, а солнце ждет своего часа окутать своими жаркими лучами. Именно в такие моменты хочется испробовать чего-то холодненького, будь-то мороженое или, например, вкусный холодный супчик, разновидности которого в любом случае радуют нас своими вкусовыми свойствами (свекольник, окрошка).

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил поделиться в Инстаграме рецептом популярного холодного блюда испанской кухни - гаспачо, где "изюминкой" этого супа будет клубника.

Гаспачо с клубникой

Ингредиенты:

  • огурцы без кожицы - 100 г;
  • томаты без кожицы - 250 г
  • клубника - 220 г
  • перец болгарский очищенный - 70 г
  • чеснок конфи (или свежий) - 5 (1) г
  • соль - 3 г;
  • оливковое масло - 20-25 г
  • мякиш белого хлеба - 50 г.

Способ приготовления:

1. Очищаем огурцы, томаты и болгарский перец от кожицы. Надрезанные томаты просто заливаем кипятком на 25 секунд - тогда кожица легко снимается. Также не забываем зачистить клубнику.

овощи

2. К очищенным овощам и клубники добавляем чеснок, соль, оливковое масло, мякиш хлеба. Очень хорошо взбиваем все блендером.

Кстати, можно использовать запеченный чеснок или конфи - томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90-95℃. Тогда он теряет остроту и не влияет на поджелудочную.

"К гаспачо люблю еще добавлять копченую паприку для пикантной нотки и винный или яблочный уксус (примерно 12 г эту порцию)", - добавил кулинар.

Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо нужно поставить в холодное место и подавать также холодным.

При подаче можно полить блюдо оливковым маслом и добавить твердый и хрустящий гарнир. Сюда хорошо подойдет свежий огурец и клубника, нарезанные кубиками и сбрызнутыми растительным маслом. Можно добавить немного кокосового сахара, чтобы усилить контраст между сладким и соленым. Клубничный гаспачо украшаем базиликом, микрогрином или просто вкушаем со свеженьким хлебом.

Приятного аппетита!

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный холодный борщ.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Супы, Владимир Ярославский.
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