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Очень вкусный и полезный: рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью от Лизы Глинской (видео)

Очень вкусный и полезный: рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью от Лизы Глинской (видео)
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом шпинатных блинчиков, рассказала как приготовить вкусный и полезный заливной пирог со шпинатом, луком, укропом и яйцом без глютена.

Новый видеоурок был опубликован на YouTube-канале Liza Glinskaya.

"Уверена, многие из вас знают и любят этот пирог, но на этот раз мы приготовим его без глютена", - отметила Глинская в Инстаграме.

Заливной пирог с яйцом и зеленью

Ингредиенты:

Тесто:

  • 150 г греческого йогурта (9-10%), или сметаны (10%) (6 ст. л.)
  • 150 г яйца (3 шт.)
  • 120 г рисовой муки (5 ст. л. с горкой)

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  • 5 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • 3 г соли (щепотка)
  • 10 мл растительного масла (2 ч. л., для смазывания формы)

Начинка:

  • 200 г зеленого лука (пучок)
  • 3 вареных яйца
  • 30 г шпината (1/3 пучка)
  • 20 г укропа (1/3 пучка)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 г соли (щепотка)

Приготовьте начинку.

1. Мелко нарежьте шпинат, укроп и лук, яйца нарежьте кубиками.

2. Посолите, добавьте масло, перемешайте.

Приготовьте тесто.

1. Смешайте яйца и йогурт, добавьте соль, перемешайте.

2. Смешайте рисовую муку и разрыхлитель.

3. Добавьте муку с разрыхлителем в яично-йогуртовую массу, перемешайте.

Приготовьте пирог.

1. Смажьте форму растительным маслом (размер формы 25 смх18 см).

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2.Соедините начинку с тестом, перемешайте, вылейте в форму, разровняйте.

3. Отправьте в разогретую до 180С духовку на 35-40 минут.

Для глазировки:

  • 1 желток перемешайте с 1 ст. л. молока

За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазировки. Дайте готовому пирогу остыть.

Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками и галушками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Лиза Глинская.
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