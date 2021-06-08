Очень вкусный и полезный: рецепт заливного пирога с яйцом и зеленью от Лизы Глинской (видео)

Известный украинский кулинар Лиза Глинская, которая ранее поделилась рецептом шпинатных блинчиков, рассказала как приготовить вкусный и полезный заливной пирог со шпинатом, луком, укропом и яйцом без глютена.
Новый видеоурок был опубликован на YouTube-канале Liza Glinskaya.
"Уверена, многие из вас знают и любят этот пирог, но на этот раз мы приготовим его без глютена", - отметила Глинская в Инстаграме.
Заливной пирог с яйцом и зеленью
Ингредиенты:
Тесто:
Начинка:
Приготовьте начинку.
1. Мелко нарежьте шпинат, укроп и лук, яйца нарежьте кубиками.
2. Посолите, добавьте масло, перемешайте.
Приготовьте тесто.
1. Смешайте яйца и йогурт, добавьте соль, перемешайте.
2. Смешайте рисовую муку и разрыхлитель.
3. Добавьте муку с разрыхлителем в яично-йогуртовую массу, перемешайте.
Приготовьте пирог.
1. Смажьте форму растительным маслом (размер формы 25 смх18 см).
2.Соедините начинку с тестом, перемешайте, вылейте в форму, разровняйте.
3. Отправьте в разогретую до 180С духовку на 35-40 минут.
Для глазировки:
За 3-4 минуты до готовности пирога смажьте его тонким слоем глазировки. Дайте готовому пирогу остыть.
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