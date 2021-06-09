Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
Такого в истории еще не было: социолог объяснил феномен рейтингов Зеленского
Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом
Нужны действия: Украине дали сигнал накануне встречи Зеленского с Байденом

Сезонные ингредиенты для легкого салата: рецепт диетолога "Зважених і щасливих"

Сезонные ингредиенты для легкого салата: рецепт диетолога "Зважених і щасливих"
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский диетолог Светлана Фус продолжает баловать своих подписчиков, публикуя полезные рецепты блюд, которые подходят как худеющим, так и тем, кто просто хочет нормализовать свое питание и обогатить свой организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

Эксперт по питанию поделилась в Инстаграме рецептом легкого салата, который готовится из сезонных продуктов - редиса, зелени, лука и огурца.

Ингредиенты:

  • Редис-8-10шт.
  • Свежие огурцы-2-3шт (среднего размера).
  • Вареные яйца-2-3шт.
  • Сок лимона-1ст.л (или по вкусу).

Как сдерживать вечерний аппетит: дельные советы от диетолога

  • Пучок зеленого лука.
  • Растительное масло.
  • Соль.
  • Свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Просто нарежьте все овощи так, как вам нравится, заправьте салат оливковым маслом и добавьте специи.

Приятного аппетита!

Ранее Светлана Фус рассказала, вредны ли молочные продукты для взрослого человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 144

Все по теме:

Рецепты, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)
&quot;Стал еще более непредсказуем&quot;: медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
"Стал еще более непредсказуем": медики рассказали о новых симптомах индийского штамма коронавируса
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Вознесение Господне в 2021 году: как праздновать и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь