Сезонные ингредиенты для легкого салата: рецепт диетолога "Зважених і щасливих"

Известный украинский диетолог Светлана Фус продолжает баловать своих подписчиков, публикуя полезные рецепты блюд, которые подходят как худеющим, так и тем, кто просто хочет нормализовать свое питание и обогатить свой организм необходимыми микроэлементами и витаминами.
Эксперт по питанию поделилась в Инстаграме рецептом легкого салата, который готовится из сезонных продуктов - редиса, зелени, лука и огурца.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Просто нарежьте все овощи так, как вам нравится, заправьте салат оливковым маслом и добавьте специи.
Приятного аппетита!
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