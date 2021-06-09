Сезонные ингредиенты для легкого салата: рецепт диетолога "Зважених і щасливих"

Известный украинский диетолог Светлана Фус продолжает баловать своих подписчиков, публикуя полезные рецепты блюд, которые подходят как худеющим, так и тем, кто просто хочет нормализовать свое питание и обогатить свой организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

Эксперт по питанию поделилась в Инстаграме рецептом легкого салата, который готовится из сезонных продуктов - редиса, зелени, лука и огурца.

Ингредиенты:

Редис-8-10шт.

Свежие огурцы-2-3шт (среднего размера).

Вареные яйца-2-3шт.

Сок лимона-1ст.л (или по вкусу).

Пучок зеленого лука.

Растительное масло.

Соль.

Свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Просто нарежьте все овощи так, как вам нравится, заправьте салат оливковым маслом и добавьте специи.

Приятного аппетита!

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