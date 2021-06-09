Блюдо, которое обожают итальянцы: судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить легкое летнее ризотто

Судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский любит баловать своих подписчиков в Инстаграм вкусными рецептами. Одним из них стало блюдо, которое очень любят итальянцы - легкое летнее ризотто.
"Я люблю добавлять в ризотто тимьян или порвать листочки базилика. Сверху можно дополнительно посыпать сыром и полить оливковым маслом" - пишет повар.
Ингредиенты:
Приготовление:
На сковороде слегка поджариваем лук шалот до побеления. Добавляем рис прямо в масло и также поджариваем помешивая до появления белого оттенка. Сначала рис от масла станет прозрачным, а затем немного побелеет. В этот момент вливаем белое вино и выпариваем его.
В несколько приемов добавляем легкий куриный или овощной бульон. Следите, чтобы он обязательно был горячим и несоленым. Время от времени перемешивайте деревянной ложкой, чтобы не нарушить структуру риса. В середине он должен быть слегка сухим. Примерно в середине готовности добавляем к ризотто соль.
Когда рис почти готов - проверяем или стоя, или разбираем между пальцами и видим как зернышко разделяется на 3-4 части с белой серединкой, добавляем к ризотто нарезанную и бланшированную спаржу (можно ее даже немного поджарить на сливочном масле заранее) и молодой сезонный горошек.
Готовим блюдо еще 1-2 минуты. Добавляем кусочек сливочного масла и пару капель оливкового масла.
Снимаем сковороду или сотейник с огня. Только тогда вмешиваем пармезан - потому дно может быть очень горячим и сыр сразу же согласится, расслоится и может даже испортить консистенцию и вкус.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский рассказал, как приготовить летний холодный суп гаспачо с томатами и клубникой.