Блюдо, которое обожают итальянцы: судья "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить легкое летнее ризотто

Судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский любит баловать своих подписчиков в Инстаграм вкусными рецептами. Одним из них стало блюдо, которое очень любят итальянцы - легкое летнее ризотто.

"Я люблю добавлять в ризотто тимьян или порвать листочки базилика. Сверху можно дополнительно посыпать сыром и полить оливковым маслом" - пишет повар.

Ингредиенты:

140 г рис Карнароли или Арборио

40 г лука шалот или обычный

40 г белого сухого вина

500 г примерно, легкий куриный или овощной бульон

100-160 г спаржи

100-150 г молодого горошка

25г оливкового или другого растительного масла

25-30г сливочного масла

60-80 г пармезана

соль по вкусу

свежие травы - тимьян или орегано или даже майоран

Приготовление:

На сковороде слегка поджариваем лук шалот до побеления. Добавляем рис прямо в масло и также поджариваем помешивая до появления белого оттенка. Сначала рис от масла станет прозрачным, а затем немного побелеет. В этот момент вливаем белое вино и выпариваем его.

В несколько приемов добавляем легкий куриный или овощной бульон. Следите, чтобы он обязательно был горячим и несоленым. Время от времени перемешивайте деревянной ложкой, чтобы не нарушить структуру риса. В середине он должен быть слегка сухим. Примерно в середине готовности добавляем к ризотто соль.

Когда рис почти готов - проверяем или стоя, или разбираем между пальцами и видим как зернышко разделяется на 3-4 части с белой серединкой, добавляем к ризотто нарезанную и бланшированную спаржу (можно ее даже немного поджарить на сливочном масле заранее) и молодой сезонный горошек.

Готовим блюдо еще 1-2 минуты. Добавляем кусочек сливочного масла и пару капель оливкового масла.

Снимаем сковороду или сотейник с огня. Только тогда вмешиваем пармезан - потому дно может быть очень горячим и сыр сразу же согласится, расслоится и может даже испортить консистенцию и вкус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Ярославский рассказал, как приготовить летний холодный суп гаспачо с томатами и клубникой.