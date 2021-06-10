"Отличный вариант легкой и правильной пищи": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные кабачки⠀

Диетолог Светлана Фус начала на своей странице в Инстаграм "неделю рецептов из сезонных овощей", во время которой она рассказывает своим подписчикам, как готовить вкусную, а главное полезную еду.

Любителям кабачков посвящается - рецепт фаршированных кабачков с курицей.

Ингредиенты:

кабачки 3 шт.⁣⁣⠀

куриное филе 200г.⁣⁣⠀

помидор 1-2 шт.⁣⁣⠀

укроп и петрушка по вкусу⁣⁣⠀

чеснок 3 зуб.⁣⁣⠀

греческий йогурт 200 г.⁣⁣⠀

твёрдый сыр 200 г.⁣⁣⠀

соль ⁣⁣⠀

перец⁣⁣⠀

Приготовление:

Кабачки хорошо промываем под проточной водой разрезаем вдоль пополам. С помощью ложки убираем мякоть из кабачков, формируя при этом лодочки. ⁣⁣Куриное филе промываем и нарезаем мелкими кубиками. ⁣⁣⠀

⁣⁣Нарезаем помидор.⁣⁣ Мелко рубим чеснок и зелень.⁣⁣ В йогурт добавляем рубленую зелень и чеснок, перемешиваем.⁣⁣⠀

Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков смешиваем, солим и перчим по вкусу, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⁣⁣⠀

Начиняем кабачки и укладываем в смазанный растительным маслом противень, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.⁣⁣ Через 20 минут⠀кабачки посыпаем тёртым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить полезный летний салат из сезонных овощей.