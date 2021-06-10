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"Отличный вариант легкой и правильной пищи": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные кабачки⠀

"Отличный вариант легкой и правильной пищи": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные кабачки⠀
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф

Диетолог Светлана Фус начала на своей странице в Инстаграм "неделю рецептов из сезонных овощей", во время которой она рассказывает своим подписчикам, как готовить вкусную, а главное полезную еду. 

Любителям кабачков посвящается - рецепт фаршированных кабачков с курицей.

Ингредиенты:

  • кабачки 3 шт.⁣⁣⠀
  • куриное филе 200г.⁣⁣⠀
  • помидор 1-2 шт.⁣⁣⠀
  • укроп и петрушка по вкусу⁣⁣⠀
  • чеснок 3 зуб.⁣⁣⠀
  • греческий йогурт 200 г.⁣⁣⠀
  • твёрдый сыр 200 г.⁣⁣⠀
  • соль ⁣⁣⠀
  • перец⁣⁣⠀

Приготовление:

Кабачки хорошо промываем под проточной водой разрезаем вдоль пополам. С помощью ложки убираем мякоть из кабачков, формируя при этом лодочки. ⁣⁣Куриное филе промываем и нарезаем мелкими кубиками. ⁣⁣⠀

⁣⁣Нарезаем помидор.⁣⁣ Мелко рубим чеснок и зелень.⁣⁣ В йогурт добавляем рубленую зелень и чеснок, перемешиваем.⁣⁣⠀

Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков смешиваем, солим и перчим по вкусу, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⁣⁣⠀

Начиняем кабачки и укладываем в смазанный растительным маслом противень, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.⁣⁣ Через 20 минут⠀кабачки посыпаем тёртым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить полезный летний салат из сезонных овощей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Рецепт, Кабачки, Светлана Фус.
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