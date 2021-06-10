"Отличный вариант легкой и правильной пищи": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить фаршированные кабачки⠀

Диетолог Светлана Фус начала на своей странице в Инстаграм "неделю рецептов из сезонных овощей", во время которой она рассказывает своим подписчикам, как готовить вкусную, а главное полезную еду.
Любителям кабачков посвящается - рецепт фаршированных кабачков с курицей.
Ингредиенты:
Приготовление:
Кабачки хорошо промываем под проточной водой разрезаем вдоль пополам. С помощью ложки убираем мякоть из кабачков, формируя при этом лодочки. Куриное филе промываем и нарезаем мелкими кубиками. ⠀
Нарезаем помидор. Мелко рубим чеснок и зелень. В йогурт добавляем рубленую зелень и чеснок, перемешиваем.⠀
Все нарезанные ингредиенты, в том числе и мякоть от кабачков смешиваем, солим и перчим по вкусу, добавляем йогурт с зеленью и чесноком. ⠀
Начиняем кабачки и укладываем в смазанный растительным маслом противень, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Через 20 минут⠀кабачки посыпаем тёртым сыром и снова отправляем в духовку на 10 минут, пока сырная шапочка не зарумянится.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить полезный летний салат из сезонных овощей.