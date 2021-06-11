Торт со шпинатным бисквитом: простой рецепт, который точно понравится

Все любят побаловать себя вкусностями, а еще лучше, когда есть возможность попробовать домашнюю выпечку - ведь она практически всегда вкуснее магазинной. Предлагаем вашему вниманию очередной рецепт, который точно придется по душе - давайте приготовим невероятно вкусный торт со шпинатным бисквитом!

Ингредиенты:

Шпинат (свежий или замороженный) - 110 г;

Масло растительное - 90 г;

Цедра лимона;

Сахар - 80 г;

Яйца - 1 шт.;

Мука - 100 г;

Разрыхлитель - 8 г;

Клубника для украшения (другие фрукты или ягоды).

Крем:

Творожный сыр - 250 г;

Сахарная пудра - 50 г;

Масло сливочное - 100 г.

Приготовление:

Шпинат промыть и высушить. Выложить его в чашу блендера, добавить масло и цедру лимона. Измельчить до однородности. Если используете замороженный шпинат, то можно его не размораживать.

В отдельной посуде взбить блендером до пышной пены яйцо и сахар. Добавить смесь шпината и масла и еще немного взбить.

К яичной смеси добавить предварительно просеянную муку и разрыхлитель. Осторожно перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх до однородности.

Готовое тесто выложиться в форму и выпекать при 170 градусах до готовности (проверять деревянной палочкой - при погружении в бисквит, она должна выходить сухой).

Бисквит должен остыть и только тогда можно собирать торт.

Приготовление крема:

Сливочное масло комнатной температуры взбить с сахарной пудрой блендером до пышности. Затем добавить сыр и еще немного взбивать до однородности.

Готовый крем переложить в кондитерский мешок.

Бисквит разрезать на два. Один кусок выложить на противень или на большую тарелку. Сверху отсадить крем. Накрыть другим коржом и сверху снова крем.

Украсить любимыми фруктами, ягодами или сладостями.

Оставить на несколько часов для стабилизации.

Данное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 20 см. Если используете большую форму, то количество ингредиентов также необходимо увеличить.