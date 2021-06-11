"Вкусная и красивая, но главное - полезная": Лиза Глинская рассказала, как приготовить ПП-конфеты

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее сообщила, что обручилась, продолжает баловать своих подписчиков и зрителей вкусными и полезными десертами. В своем новом ролике на ютуб, повар рассказала, как приготовить вкусные и полезные конфеты.

"Без сахара, глютена и животных жиров" - добавляет Глинская.

Ингредиенты:

100 г банана (1 шт.)

70 г кленового сиропа (3,5 ст. л., или сиропа топинамбура)

60 г арахисовой пасты (2 ст. л., без сахара)

50 г кокосовой муки (2 ст. л. с горкой)

20 г какао-порошка (2 ч. л. с горкой)

Приготовление:

Соедините банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Пробейте блендером до однородной консистенции.

Возьмите небольшое количество полученной массы (около 15 г) и сформируйте шарик. Сформируйте таким же образом все конфеты. Обваляйте конфеты в какао-порошке.

Отправьте конфеты на 1 час в холодильник.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом заливного пирога с яйцом и зеленью.