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"Вкусная и красивая, но главное - полезная": Лиза Глинская рассказала, как приготовить ПП-конфеты

"Вкусная и красивая, но главное - полезная": Лиза Глинская рассказала, как приготовить ПП-конфеты
13:45 Сегодня Телеграф

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее сообщила, что обручилась, продолжает баловать своих подписчиков и зрителей вкусными и полезными десертами. В своем новом ролике на ютуб, повар рассказала, как приготовить вкусные и полезные конфеты. 

"Без сахара, глютена и животных жиров" - добавляет Глинская.

Ингредиенты: 

  • 100 г банана (1 шт.)
  • 70 г кленового сиропа (3,5 ст. л., или сиропа топинамбура)
  • 60 г арахисовой пасты (2 ст. л., без сахара)
  • 50 г кокосовой муки (2 ст. л. с горкой)
  • 20 г какао-порошка (2 ч. л. с горкой)

Приготовление:

Соедините банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Пробейте блендером до однородной консистенции.

Возьмите небольшое количество полученной массы (около 15 г) и сформируйте шарик. Сформируйте таким же образом все конфеты. Обваляйте конфеты в какао-порошке.

Отправьте конфеты на 1 час в холодильник.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом заливного пирога с яйцом и зеленью. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Конфеты, Десерт, Лиза Глинская.
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