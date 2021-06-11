"Вкусная и красивая, но главное - полезная": Лиза Глинская рассказала, как приготовить ПП-конфеты

Известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее сообщила, что обручилась, продолжает баловать своих подписчиков и зрителей вкусными и полезными десертами. В своем новом ролике на ютуб, повар рассказала, как приготовить вкусные и полезные конфеты.
"Без сахара, глютена и животных жиров" - добавляет Глинская.
Ингредиенты:
Приготовление:
Соедините банан, арахисовую пасту, кленовый сироп и кокосовую муку. Пробейте блендером до однородной консистенции.
Возьмите небольшое количество полученной массы (около 15 г) и сформируйте шарик. Сформируйте таким же образом все конфеты. Обваляйте конфеты в какао-порошке.
Отправьте конфеты на 1 час в холодильник.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом заливного пирога с яйцом и зеленью.