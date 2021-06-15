Топ-3 летних десерта от кондитера Лизы Глинской

Известный кондитер Лиза Глинская в беседе с изданием "Телеграф" поделилась своими любимыми рецептами десертов, которые стоит приготовить в летний сезон.

Творожно-ягодный десерт

Ингредиенты: 200 мл молока (0,8 стакана (объем стакана - 250 мл)), 50 г сахара (2 ст. л. с горкой), 15 г кукурузного крахмала (1/2 ст. л.), 200 г творога (0,8 стакана, жирность 5-9%), 50 г клубничного пюре (1,5 ст. л.), 50 г смородинового пюре (1,5 ст. л.), 5 г желатина + 25 мл воды (1 ч. л. с горкой + 5 ч. л. воды), 200 мл сливок (0,8 стакана, жирность от 30%).

Для декора: клубника, 5 г сахарной пудры (1/2 ч. л.).

1. Замочите желатин водой, оставьте набухать на 5-10 минут.

2. Перетрите творог через сито.

3. Смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал, поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд.

4. Добавьте набухший желатин, перемешайте.

5. Добавьте творог, перемешайте.

6. Добавьте клубничное и смородиновое пюре, перемешайте.

7. Взбейте сливки до мягких пиков.

8. Соедините сливки с творожной массой, перемешайте.

9. Разложите крем по формочкам, поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

10. Украсьте десерт нарезанной клубникой. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Сливовый пирог со сметанной заливкой

Ингредиенты для приготовления теста: 100 г муки (4 ст. л. с горкой), 50 г сливочного масла (1/4 пачки, холодного), 40 г желтка (2 шт.), 30 г сахара (4 ч. л.), 3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.), соль.

1. Включите духовку на 180 градусов с обдувом.

2. Смешайте желтки с сахаром.

3. Муку соедините с разрыхлителем и солью.

4. Натрите на мелкой терке холодное сливочное масло, макая его в муку. Перетрите масло с мукой в крошку.

5. Соедините крошку с яйцами и сахаром и замесите тесто.

6. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в морозилку на 10 минут.

Для сметанной заливки понадобится: 200 г сметаны (0,8 стакана объемом 250 мл, жирность 15-20%), 50 г яйца (1 шт.), 70 г сахара (3 ст. л.), 10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой), 0,5 ч. л. Корицы, 300 г слив.

Подготовьте сливу: разрежьте сливу пополам, достаньте косточку, каждую половинку разрежьте на 3 части; добавьте к нарезанным сливам корицу и перемешайте.

Приготовьте сметанную заливку: смешайте яйцо с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и перемешайте до однородной консистенции, добавьте сметану, снова перемешайте.

Формирование пирога:

1. Возьмите форму диаметром 20 см, выложите на дно формы тесто и разровняйте его, формируя бортики.

2. Выложите на тесто подготовленные сливы в корице.

3. Залейте сливы заливкой - она не должна доходит до края на 1-2 мм.

4. Отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.

5. Дайте готовому пирогу остыть и затем присыпьте его сахарной пудрой.

Торт "Фрезье"

Ингредиенты для приготовления масляного бисквита (рассчитан на форму диаметром 16 см): 100 г яйца (2 шт.), 20 г желтка (1 шт.), 90 г муки (3,5 ст. л. с горкой), 80 г сахара (3 ст. л. с горкой), 3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.), 20 г сливочного масла (1,5 ст. л., 82%).

1. Включите духовку на 165 градусов, с конвекцией.

2. Взбейте яйца и желток с сахаром.

3. Растопите сливочное масло, добавьте к яйцам, перемешайте.

4. Смешайте муку с разрыхлителем, деликатно вмешайте в общую массу.

5. Затяните дно кольца фольгой, вылейте тесто в форму, отправьте выпекаться на 30-35 минут.

6. Дайте остыть бисквиту, снимите форму.

7. Срежьте верхушку, разрежьте вдоль на 2 части.

Ингредиенты для приготовления фисташкового заварного крема: 300 мл молока (1,2 стакана), 60 г желтка (3 шт.), 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой), 40 г фисташковой пасты (1 ст. л.), 15 г муки (0,5 ст. л. с горкой), 15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.), 20 г сливочного масла (1,5 ст. л.,82%), 6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.), 150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%), 100 г маскарпоне.

1. Залейте желатин водой, дайте набухнуть 10-15 минут.

2. Смешайте желтки с сахаром.

3. Добавьте муку и кукурузный крахмал, перемешайте.

4. Прогрейте молоко до парения, половину добавьте к желткам, перемешайте до однородной консистенции.

5. Верните молоко с желтками в сотейник. При постоянном помешивании доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд.

6. Добавьте фисташковую пасту, желатиновую массу, сливочное масло и перемешайте.

7. Накройте пленкой в контакт и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

8. Взбейте сливки с маскарпоне до мягких пиков.

9. Взбейте основу для крема, соедините со взбитыми сливками. Перемешайте.

10. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10-12 мм.

Ингредиенты для приготовления ванильного заварного крема (без фисташковой пасты): 300 мл молока (1,2 стакана), 60 г желтка (3 шт.), 80 г сахара (3 ст. л. с горкой), ваниль или ванильный сахар, 15 г муки (0,5 ст. л. с горкой), 15 г кукурузного крахмала (0,5 ст. л.), 40 г сливочного масла (3 ст. л., 82%), 6 г желатина + 30 мл воды (1 ч. л. с горкой + 1,5 ст. л.), 150 мл сливок (0,6 стакана, от 30%), 100 г маскарпоне.

Затем приготовьте сироп для пропитки. Понадобятся 150 г сахара (6 ст. л. с горкой) и 150 мл воды (7,5 ст. л.). Смешайте сахар с водой, доведите до кипения и охладите.

Дополнительно возьмите 500 г клубники.

Сборка торта:

1. Срежьте у клубники хвостики, каждую ягодку разрежьте пополам.

2. Выложите внутрь кольца диаметром 18 см бордюрную ленту.

3. Выложите по диаметру борта крем, затем положите бисквит. Пропитайте бисквит сиропом.

4. Выложите на бисквит клубнику по диаметру формы – срезом ягод к борту.

5. Закройте кремом пространство между ягодами, разровняйте крем шпателем.

6. Выложите крем на бисквит, сверху в крем погрузите кусочки клубники и снова закройте их кремом, крем разровняйте.

7. Положите сверху второй бисквит, пропитайте его.

8. Заполните пространство между бисквитом и формой кремом.

9. Выложите крем сверху на бисквит, разровняйте.

10. Поставьте торт в холодильник на 2-3 часа.

Ингредиенты для приготовления швейцарской меренги: 60 г белка (2 шт.), 120 г сахара (0,6 стакана), щепотка лимонной кислоты.

1. Смешайте белок, сахар и лимонную кислоту.

2. Поставьте смесь на паровую баню, прогрейте, чтобы сахар растворился.

3. Взбейте до стойких пиков.

4. Переложите в кондитерский мешок с насадкой "Лепесток".

Для декора понадобятся клубника и дробленая фисташка.

Декор торта:

1. Снимите кольцо, сверху выложите меренгу.

2. Задекорируйте половинками клубники и дробленой фисташкой.

3. Снимите бордюрную ленту.