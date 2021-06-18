Как приготовить нежное картофельное пюре: простой рецепт от судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом пасты с водкой, рассказал, как удивить своих близких совершенным вкусном картофельного пюре.

Новый рецепт шеф-повар опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Ингредиенты:

500 гр. картофеля (кожура из картофеля)

50 гр. молока

50 гр. сливок;

100 гр. сливочного масла.

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель положить в воду и отварить до готовности.

2. Перетереть картофель через сито в пюре, на шкурках из картофеля настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.

3. В горячее пюре активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.

4. Картофельные шкурки просушить и сделать чипсы в микроволновке.

5. Украсить чипсами.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для шашлыков и гриля.