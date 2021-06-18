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Как приготовить нежное картофельное пюре: простой рецепт от судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Как приготовить нежное картофельное пюре: простой рецепт от судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом пасты с водкой, рассказал, как удивить своих близких совершенным вкусном картофельного пюре.

Новый рецепт шеф-повар опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 500 гр. картофеля (кожура из картофеля)
  • 50 гр. молока
  • 50 гр. сливок;
  • 100 гр. сливочного масла.

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель положить в воду и отварить до готовности.

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2. Перетереть картофель через сито в пюре, на шкурках из картофеля настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.

3. В горячее пюре активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.

4. Картофельные шкурки просушить и сделать чипсы в микроволновке.

5. Украсить чипсами.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился невероятным рецептом маринада для шашлыков и гриля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Эктор Хименес Браво.
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