Как приготовить нежное картофельное пюре: простой рецепт от судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом пасты с водкой, рассказал, как удивить своих близких совершенным вкусном картофельного пюре.
Новый рецепт шеф-повар опубликовал на своей странице в Инстаграме.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель положить в воду и отварить до готовности.
2. Перетереть картофель через сито в пюре, на шкурках из картофеля настоять и прогреть молоко со сливками, добавить к картофелю, перемешать.
3. В горячее пюре активно вводить по кусочку холодное сливочное масло, пока пюре не начнет отходить от стенок сотейника.
4. Картофельные шкурки просушить и сделать чипсы в микроволновке.
5. Украсить чипсами.
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