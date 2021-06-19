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Вкусный, летний и супер полезный: Марина Боржемская рассказала, как приготовить салат с клубникой

Вкусный, летний и супер полезный: Марина Боржемская рассказала, как приготовить салат с клубникой
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Когда на улице жарко, есть особо и не хочется, но организм необходимо "покормить", чтобы зарядить себя энергией на весь день. 

Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом вкусного, легкого и супер полезного салата с клубникой и шпинатом. 

Ингредиенты:

  • 0,5 пучка шпината
  • 150г клубники
  • 0,5 авокадо
  • 15г кедровых орешков
  • 1 ч. ложка оливкового масла
  • 0,5 ч.л лимонного сока

Приготовление:

Шпинат хорошо промываем, высушиваем в бумажном полотенце и нарезаем. Выкладываем подушкой на тарелку, затем режем авокадо и клубнику, сверху посыпаем кедровыми орешками и заправляем маслом с лимонным соком.

 
 
 
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Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусное и полезное шоколадное мороженое.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 118

Все по теме:

Рецепт, Шпинат, Клубника, Салат, Марина Боржемская.
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