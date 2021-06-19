Вкусный, летний и супер полезный: Марина Боржемская рассказала, как приготовить салат с клубникой

Когда на улице жарко, есть особо и не хочется, но организм необходимо "покормить", чтобы зарядить себя энергией на весь день.
Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом вкусного, легкого и супер полезного салата с клубникой и шпинатом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шпинат хорошо промываем, высушиваем в бумажном полотенце и нарезаем. Выкладываем подушкой на тарелку, затем режем авокадо и клубнику, сверху посыпаем кедровыми орешками и заправляем маслом с лимонным соком.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусное и полезное шоколадное мороженое.