Вкусный, летний и супер полезный: Марина Боржемская рассказала, как приготовить салат с клубникой

Когда на улице жарко, есть особо и не хочется, но организм необходимо "покормить", чтобы зарядить себя энергией на весь день.

Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом вкусного, легкого и супер полезного салата с клубникой и шпинатом.

Ингредиенты:

0,5 пучка шпината

150г клубники

0,5 авокадо

15г кедровых орешков

1 ч. ложка оливкового масла

0,5 ч.л лимонного сока

Приготовление:

Шпинат хорошо промываем, высушиваем в бумажном полотенце и нарезаем. Выкладываем подушкой на тарелку, затем режем авокадо и клубнику, сверху посыпаем кедровыми орешками и заправляем маслом с лимонным соком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить вкусное и полезное шоколадное мороженое.