С тертым пармезаном и лимонным соком: диетолог Светлана Фус рассказала, как вкусно приготовить брокколи

На странице диетолога Светланы Фус в Инстаграм можно найти не только полезные советы по питанию и посты о вреде и пользе определенных продуктов, но и вкусные, а что самое главное полезные рецепты.
Одним из таких блюд стала запеченная брокколи с чесноком, пармезаном и лимонным соком.
Ингредиенты:
Приготовление
Разберите брокколи на соцветия и выложите на противень, слегка смазанный маслом.
Добавьте к капусте масло, измельчённый чеснок, соль и перец и как следует перемешайте.
Запекайте при температуре 220 °C в течение 10–15 минут. Не забывайте, что чем дольше готовить брокколи, тем мягче она будет. Перед подачей посыпьте её тёртым пармезаном и полейте лимонным соком.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом фаршированных кабачков.