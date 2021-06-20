С тертым пармезаном и лимонным соком: диетолог Светлана Фус рассказала, как вкусно приготовить брокколи

На странице диетолога Светланы Фус в Инстаграм можно найти не только полезные советы по питанию и посты о вреде и пользе определенных продуктов, но и вкусные, а что самое главное полезные рецепты.

Одним из таких блюд стала запеченная брокколи с чесноком, пармезаном и лимонным соком.

Ингредиенты:

600–700 г брокколи (2 кочана);

3 столовые ложки оливкового масла + для смазывания;

4 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

30–50 г пармезана;

1 лимон.

Приготовление

Разберите брокколи на соцветия и выложите на противень, слегка смазанный маслом.

Добавьте к капусте масло, измельчённый чеснок, соль и перец и как следует перемешайте.

Запекайте при температуре 220 °C в течение 10–15 минут. Не забывайте, что чем дольше готовить брокколи, тем мягче она будет. Перед подачей посыпьте её тёртым пармезаном и полейте лимонным соком.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась рецептом фаршированных кабачков.