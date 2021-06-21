Чиабатта: простой рецепт вкусного хлеба

Любите вкусный и свежий хлеб? Мы знаем простой рецепт. Специально для вас "Телеграф" подготовил легкий пошаговый рецепт нежной чиабатты.

Ингредиенты:

200 г муки;

160 г прохладной воды;

2 г соли;

2 г свежих дрожжей.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в глубокой миске, плотно закрыть пленкой и укутать полотенцем и оставить на 12 часов при комнатной температуре.

После хорошо присыпать мукой столешницу. Выложить тесто и сложить конвертом (важно не раскатывать, все делать руками) и оставить на 15 минут.

Выпекать в закрытой форме. Духовку разогреть до 240 градусов. Поставить туда форму с крышкой на 15-20 минут. Затем выложить туда тесто и накрыть крышкой и выпекать так 30 минут.

Тогда снять крышку и еще выпекать 10-15 минут до золотистой корочки.

Остудить на решетке. Употреблять уже полностью охлажденной.

С данной порции ингредиентов получается одна чиабатта.

Приятного аппетита!