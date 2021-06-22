Как приготовить шарлотку: простой рецепт бессменного судьи "Мастер Шефа" (видео)

Чаще всего шарлотку готовят с яблоками. Самым простым рецептом сладкого десерта поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Как приготовить вкусный вариант яблочного пирога, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" рассказал на своей странице в Инстаграме.
Ингредиенты:
Как приготовить шарлотку:
1. Яйца с сахаром смешиваем, добавляем муку, молоко, растопленное сливочное масло. Соль и корицу.
2. Очищенные яблоки нарезаем слайсами, а для того чтобы яблоки не потемнели, добавляем их сразу в тесто.
3. В форму с пергаментом выкладываем яблоки. Сверху насыпаем миндаль и запекаем на 180 градусов 40-50 минут.
View this post on Instagram
Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить нежное картофельное пюре со сливками.