Как приготовить шарлотку: простой рецепт бессменного судьи "Мастер Шефа" (видео)

Чаще всего шарлотку готовят с яблоками. Самым простым рецептом сладкого десерта поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Как приготовить вкусный вариант яблочного пирога, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" рассказал на своей странице в Инстаграме.

Ингредиенты:

3 яйца;

80 гр. муки;

50 гр. сахара,

50 гр. сливочного масла;

70 гр. молока

щепотка корицы;

2,5-3 яблоки;

миндальные хлопья.

Как приготовить шарлотку:

1. Яйца с сахаром смешиваем, добавляем муку, молоко, растопленное сливочное масло. Соль и корицу.

2. Очищенные яблоки нарезаем слайсами, а для того чтобы яблоки не потемнели, добавляем их сразу в тесто.

3. В форму с пергаментом выкладываем яблоки. Сверху насыпаем миндаль и запекаем на 180 градусов 40-50 минут.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить нежное картофельное пюре со сливками.