"Вкусняшка обалденная": Марина Боржемская рассказала, как приготовить полезный пирог с грибами

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская еще и эксперт по питанию, поэтому на ее странице в Инстаграме помимо различных советов по похудению, можно найти и различные рецепты. Они не только вкусные, но и полезные.

Боржемская предлагает своим подписчикам приготовить рваный пирог с грибами и сыром.

Ингредиенты:

Творог в брикетах обезжиренный 360 гр.

Творог мягкий обезжиренный 125 гр.

Яйца 2 шт.

Лаваш тонкий 140 гр(1 лист).

Сыр лёгкий 15% 200 гр.

Соль, перец, чеснок по вкусу.

Грибы шампиньоны 400 гр.

Приготовление:

Грибы обжарить(можно с луком, если любите), сыр натереть, лаваш нарвать на мелкие кусочки.

Взбить яйца с творогом.

Вилкой смешать со всеми ингредиентами, выложить в форму и запекать 40 минут при 200 гр.

Из формы аккуратно достать: лучше всего перевернуть на тарелку, а потом перевернуть на другую, чтобы корочка была вверху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить легкий, летний и супер полезный салат с клубникой и шпинатом.