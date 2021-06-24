"Вкусняшка обалденная": Марина Боржемская рассказала, как приготовить полезный пирог с грибами

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская еще и эксперт по питанию, поэтому на ее странице в Инстаграме помимо различных советов по похудению, можно найти и различные рецепты. Они не только вкусные, но и полезные.
Боржемская предлагает своим подписчикам приготовить рваный пирог с грибами и сыром.
Ингредиенты:
Приготовление:
Грибы обжарить(можно с луком, если любите), сыр натереть, лаваш нарвать на мелкие кусочки.
Взбить яйца с творогом.
Вилкой смешать со всеми ингредиентами, выложить в форму и запекать 40 минут при 200 гр.
Из формы аккуратно достать: лучше всего перевернуть на тарелку, а потом перевернуть на другую, чтобы корочка была вверху.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить легкий, летний и супер полезный салат с клубникой и шпинатом.