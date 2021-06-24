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"Вкусняшка обалденная": Марина Боржемская рассказала, как приготовить полезный пирог с грибами

"Вкусняшка обалденная": Марина Боржемская рассказала, как приготовить полезный пирог с грибами
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская еще и эксперт по питанию, поэтому на ее странице в Инстаграме помимо различных советов по похудению, можно найти и различные рецепты. Они не только вкусные, но и полезные. 

Боржемская предлагает своим подписчикам приготовить рваный пирог с грибами и сыром.

Ингредиенты: 

  •  Творог в брикетах обезжиренный 360 гр.
  •  Творог мягкий обезжиренный 125 гр.
  •  Яйца  2 шт.
  •  Лаваш тонкий 140 гр(1 лист).
  •  Сыр лёгкий 15% 200 гр.
  •  Соль, перец, чеснок по вкусу.
  •  Грибы шампиньоны 400 гр.

Приготовление: 

Грибы обжарить(можно с луком, если любите), сыр натереть, лаваш нарвать на мелкие кусочки.

Взбить яйца с творогом.

Вилкой смешать со всеми ингредиентами, выложить в форму и запекать 40 минут при 200 гр.

Из формы аккуратно достать: лучше всего перевернуть на тарелку, а потом перевернуть на другую, чтобы корочка была вверху.

 
 
 
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Публикация от borzhemsky_healthy_food (@borzhemsky_healthy_food)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как приготовить легкий, летний и супер полезный салат с клубникой и шпинатом. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

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Рецепт, Пирог, Марина Боржемская.
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