Изумительный летний десерт: рецепт ягодного крамбла от Татьяны Литвиновой (видео)

На дворе лето, а это значит, что ягодный сезон уже начался. Так как пляжный сезон уже в разгаре, любителям вкусненького можно приготовить десерт, который не навредит фигуре.
Таким рецептом поделилась экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Время приготовления: до 30 мин
Порции: 6-8
Сложность: легко
Ингредиенты для крамбл:
Способ приготовления:
1. Все ягоды, нарезанную грушу (без кожуры), вишню (без косточек) перемешиваем. На 1,5 кг ягод и фруктов кладем 90 г крахмала. Можно добавить немного листьев мяты.
2. Готовим тесто. Высыпаем овсянку в миску, добавляем мед, миндальные хлопья и сливочное масло. Немного подмешиваем ложкой, а потом собираем руками. Нужна консистенция, похожая на крошку.
3. Берем цельную форму и высыпаем ягоды. Приготовленную крошку выкладываем сверху.
4. Выпекать при температуре 200°, 30-40 мин.
Готовый ягодный крамбл присыпаем сахарной пудрой и украшиваем листиками мяты. Приятного аппетита!
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