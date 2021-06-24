Изумительный летний десерт: рецепт ягодного крамбла от Татьяны Литвиновой (видео)

На дворе лето, а это значит, что ягодный сезон уже начался. Так как пляжный сезон уже в разгаре, любителям вкусненького можно приготовить десерт, который не навредит фигуре.

Таким рецептом поделилась экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Время приготовления: до 30 мин

Порции: 6-8

Сложность: легко

Ингредиенты для крамбл:

Ягоды (черника, малина, вишня) - 900 г

Груша (сладкая) - 600 г

Овсянка плющеная - 180 г

Мед - 60 г

Масло сливочное - 60 г

Крахмал - 90 г

Миндальные хлопья - 60 г

Мята

Способ приготовления:

1. Все ягоды, нарезанную грушу (без кожуры), вишню (без косточек) перемешиваем. На 1,5 кг ягод и фруктов кладем 90 г крахмала. Можно добавить немного листьев мяты.

2. Готовим тесто. Высыпаем овсянку в миску, добавляем мед, миндальные хлопья и сливочное масло. Немного подмешиваем ложкой, а потом собираем руками. Нужна консистенция, похожая на крошку.

3. Берем цельную форму и высыпаем ягоды. Приготовленную крошку выкладываем сверху.

4. Выпекать при температуре 200°, 30-40 мин.

Готовый ягодный крамбл присыпаем сахарной пудрой и украшиваем листиками мяты. Приятного аппетита!

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