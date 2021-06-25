Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Киеве арестовали экс-министра транспорта и партнера Ахметова: подозревают в похищении нардепа
В Киеве арестовали экс-министра транспорта и партнера Ахметова: подозревают в похищении нардепа
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
"Идет политическая игра": отец Протасевича раскрыл подробности по делу сына
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Разумков раскритиковал Зеленского за идею о референдуме по "стене" для Донбасса
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика
Похолодание на выходных несет в Украину ливни, град, шквалы и вероятность смерчей: прогноз синоптика

Для тех, кто любит вкусно поесть: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом аппетитных куриных крокетов (фото, видео)

Для тех, кто любит вкусно поесть: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом аппетитных куриных крокетов (фото, видео)
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Из куриного мяса можно приготовить все что угодно, будто котлеты, наггетсы, отбивные, сэндвичи, а также любыми способами, такими как жарка, запекание, готовка на пару, варка. Чтобы разнообразить свой стол любителям диетического мяса, стоит ознакомляться с рецептами известных кулинаров, которые точно не посоветуют невкусное блюдо.

Бессменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом нежного картофельного пюре, рассказал, как приготовить аппетитные куриные крокеты с сыром во фритюре. Видео приготовления кулинар разместил у себя на странице в Инстаграме.

Способ приготовления:

1. Возьмите 1 кг куриных ножек без кожуры, добавьте соль, специи и подсолнечное масло.

2. Жарьте на сковороде до золотистой корочки, добавьте чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите 40 минут под крышкой.

Охлаждает мозг и нервы: Клопотенко поделился рецептом супа из кабачков (видео)

3. Мясо отделите от костей, кости - зачистите, добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу.

4. Сформируйте фарш в виде "ножек".

5. Обваляйте ножки в последовательности: мука-яйцо-панировочные сухари и жарьте во фритюре 1 минуту.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, в чем замариновать мясо для шашлыков или гриля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

Все по теме:

Рецепты, Эктор Хименес Браво.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Известный инфекционист развеял мифы про дельта-штамм коронавируса и рассказал, как ему противостоять
02 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
03 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
04 Зеленский стал заложником "теплой ванны": политолог разобрал резонансное интервью президента
05 Возвращение самолета SkyUp в "Борисполь": очевидец рассказал о "жести" в момент ЧП и показал видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество смертей пошло на спад: свежие данные по коронавирусу в Украине на 25 июня
Количество смертей пошло на спад: свежие данные по коронавирусу в Украине на 25 июня
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе &quot;дани&quot;
Массовое задержание копов в Харькове: полицейских подозревают в пытках и сборе "дани"
Если вас укусила змея: полезные рекомендации и главные запреты (инфографика)
Если вас укусила змея: полезные рекомендации и главные запреты (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь