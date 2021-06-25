Для тех, кто любит вкусно поесть: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом аппетитных куриных крокетов (фото, видео)

Из куриного мяса можно приготовить все что угодно, будто котлеты, наггетсы, отбивные, сэндвичи, а также любыми способами, такими как жарка, запекание, готовка на пару, варка. Чтобы разнообразить свой стол любителям диетического мяса, стоит ознакомляться с рецептами известных кулинаров, которые точно не посоветуют невкусное блюдо.

Бессменный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно поделился рецептом нежного картофельного пюре, рассказал, как приготовить аппетитные куриные крокеты с сыром во фритюре. Видео приготовления кулинар разместил у себя на странице в Инстаграме.

Способ приготовления:

1. Возьмите 1 кг куриных ножек без кожуры, добавьте соль, специи и подсолнечное масло.

2. Жарьте на сковороде до золотистой корочки, добавьте чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите 40 минут под крышкой.

3. Мясо отделите от костей, кости - зачистите, добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу.

4. Сформируйте фарш в виде "ножек".

5. Обваляйте ножки в последовательности: мука-яйцо-панировочные сухари и жарьте во фритюре 1 минуту.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

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