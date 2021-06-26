Воистину роскошный десерт, достойный королев: Лиза Глинская рассказала, как приготовить малиновый медовик

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская продолжает баловать своих подписчиков "сладеньким". На этот раз она рассказала, как приготовить классический медовик, но с малиновыми нотками.

Рецепт Глинская опубликовала на своем ютуб-канале.

"Давайте вместе приготовим сказочно вкусный торт - с заварным кремом со сметаной и малиновым мармеладом. Получится воистину роскошный десерт, достойный королев! Малиновый "Медовик"!" - описывает десерт кондитер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ингредиенты:

Тесто:

100 г гречишного меда (3 ст. л.)

120 г сахара (6 ст. л.)

120 г сливочного масла (82%)

40 г яйца (1 шт., маленькое)

4 г пищевой соды (1/3 ч. л.)

300 г муки (1,9 стакана*)

Заварной крем:

250 мл молока (1 стакан)

50 г яйца (1 шт.)

30 г сахара (1,5 ст. л.)

20 г сливочного масла (82%)

12 г муки (1/2 ст. л.)

12 г кукурузного крахмала (1/2 ст. л.)

100 г сметаны (4 ст. л., 25-30%)

100 сливок (4 ст. л., 30-35%)

Малиновый мармелад:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки)

20 г сахара (1 ст. л.)

3 г пектина NH (1/2 ч. л.)

10 мл лимонного сока (2 ч. л.)

Малиновая начинка на крахмале:

100 г малинового пюре (3,5 ст. л. с горкой, без косточки)

20 г сахара (1 ст. л.)

8 г кукурузного крахмала (1 ч. л.)

10 мл лимонного сока (2 ч. л.)

Крем с маскарпоне:

150 мл сливок (0,6 стакана, 30%)

70 г маскарпоне

20 г сахарной пудры (1 ст. л.)

Приготовление:

Приготовьте тесто: смешайте сливочное масло и мед, прогрейте. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте масло с медом и перемешайте. Смешайте муку с содой, добавьте к основной массе и перемешайте. Разделите тесто на 8 частей, оберните каждую пищевой пленкой. Отправьте в холодильник на 1,5-2 часа.

Приготовьте заварной крем: мешайте яйцо с сахаром. Добавьте муку, крахмал и перемешайте. Прогрейте молоко, соедините с яичной массой. Верните массу в сотейник, доведите до кипения, кипятите 30-40 секунд. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт. Уберите в холодильник на несколько часов. Взбейте сливки со сметаной. Разомните основу, добавьте взбитые сливки со сметаной, перемешайте.

Приготовьте малиновый мармелад: смешайте малиновое пюре и лимонный сок, прогрейте до 40С. Смешайте сахар, пектин, добавьте к пюре, помешивая. Доведите до кипения, кипятите 30 секунд. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт, поставьте в холодильник. Разомните мармелад, переложите в кондитерский мешок.

Приготовьте малиновую начинку: поместите ингредиенты в сотейник, перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Варите, помешивая, до кипения. Прокипятите 1 минуту. Охладите. Перед использованием перемешайте мармелад, чтобы он стал мягким и эластичным.

Выпеките коржи. Включите духовку на 170С. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте между листами пергамента в круг диаметром 18 см и толщиной 2 мм. Сделайте на раскатанном тесте проколы вилкой. Отправьте в разогретую духовку на 4-5 минут. Вырежьте из готового коржа круг. Раскатайте и выпеките все коржи.

Соберите "Медовик": проложите борта формы диаметром 18 см внутри бордюрной лентой. Выложите слой крема, положите сверху корж, затем снова слой крема, малиновый мармелад и корж. Выложите, чередуя с кремом и мармеладом, все коржи. Поставьте торт в холодильник на 7 часов.

Приготовьте крем: взбейте сливки, сахарную пудру и маскарпоне до устойчивых пиков. Переложите 1/2 часть крема в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 10 мм.

Задекорируйте торт: снимите пленку и форму с торта. Закройте бока торта кремом, присыпьте крошкой. Выложите малину на торт, смажьте ягоды напажем. Отсадите между ягодами крем.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить тертый пирог, в котором много ягодной начинки.