Молодая жареная картошечка с хрустящей корочкой: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить (видео)

Украинская телеведущая и ресторатор, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом ягодного рассыпчатого пирога, так же как и многие другие украинцы любит молодую картошку за ее особенный вкус.

"Жареная картошка с хрустящей корочкой - уже звучит очень аппетитно, правда?! Но если взять в наш рецепт именно молодой картофель - блюдо заиграет совершенно другими красками! Поверьте, выйдет очень вкусная, сочная, ароматная картошка, которая готовится не только легко, но еще и быстро. Вы обязательно должны попробовать это блюдо из картофеля!", - заверяет кулинар.

Время приготовления: до 20 мин.

Порции: 2-4

Ингредиенты "Жареный молодой картофель":

Картофель молодой мелкий - 1 кг

Специи - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Масло оливковое - 300 мл

Способ приготовления:

1. Разогреваем казан, вливаем туда рафинированное оливковое или подсолнечное масло, чтобы не было горчинки и не горело. Масло должно быть хорошо разогретым.

2. Моем молодой картофель, промокаем полотенцем от лишней воды. Мелкий картофель чистить не обязательно.

3. В разогретое масло высыпаем картофель. Периодически помешиваем на максимальном огне. Готовность картошки можно проверить зубочисткой или шпажкой. Снимаем с плиты готовый картофель.

4. Чеснок необходимо добавлять в самом конце: "Пережаренные куски чеснока в молодой картошке - это ужасно".

5. Добавляем по 1 ч.л. соли и 1 ст.л. специй и перемешиваем. Приятного аппетита!

Ранее судья "Мастер Шефа" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного картофельного пюре.