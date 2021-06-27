Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев

Молодая жареная картошечка с хрустящей корочкой: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить (видео)

Молодая жареная картошечка с хрустящей корочкой: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить (видео)
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф

Украинская телеведущая и ресторатор, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом ягодного рассыпчатого пирога, так же как и многие другие украинцы любит молодую картошку за ее особенный вкус.

"Жареная картошка с хрустящей корочкой - уже звучит очень аппетитно, правда?! Но если взять в наш рецепт именно молодой картофель - блюдо заиграет совершенно другими красками! Поверьте, выйдет очень вкусная, сочная, ароматная картошка, которая готовится не только легко, но еще и быстро. Вы обязательно должны попробовать это блюдо из картофеля!", - заверяет кулинар.

Время приготовления: до 20 мин.

Порции: 2-4

Ингредиенты "Жареный молодой картофель":

  • Картофель молодой мелкий - 1 кг
  • Специи - 1 ст.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Масло оливковое - 300 мл

Способ приготовления:

1. Разогреваем казан, вливаем туда рафинированное оливковое или подсолнечное масло, чтобы не было горчинки и не горело. Масло должно быть хорошо разогретым.

Для тех, кто любит вкусно поесть: судья "Мастер Шефа" поделился рецептом аппетитных куриных крокетов (фото, видео)

2. Моем молодой картофель, промокаем полотенцем от лишней воды. Мелкий картофель чистить не обязательно.

3. В разогретое масло высыпаем картофель. Периодически помешиваем на максимальном огне. Готовность картошки можно проверить зубочисткой или шпажкой. Снимаем с плиты готовый картофель.

4. Чеснок необходимо добавлять в самом конце: "Пережаренные куски чеснока в молодой картошке - это ужасно".

5. Добавляем по 1 ч.л. соли и 1 ст.л. специй и перемешиваем. Приятного аппетита!

Ранее судья "Мастер Шефа" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного картофельного пюре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

Все по теме:

Рецепты, Татьяна Литвинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем молодежи! Красивые открытки и поздравления с праздником
02 В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
03 Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)
04 Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось
05 Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма
Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма
Итоги дня 27 июня: слив данных о проходе эсминца Defender у Крыма, Киркорова убрали из &quot;черного списка&quot;
Итоги дня 27 июня: слив данных о проходе эсминца Defender у Крыма, Киркорова убрали из "черного списка"
Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток
Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток
СБУ объяснилась за исключение Киркорова из &quot;черного списка&quot;
СБУ объяснилась за исключение Киркорова из "черного списка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь