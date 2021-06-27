Молодая жареная картошечка с хрустящей корочкой: Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить (видео)

Украинская телеведущая и ресторатор, экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась рецептом ягодного рассыпчатого пирога, так же как и многие другие украинцы любит молодую картошку за ее особенный вкус.
"Жареная картошка с хрустящей корочкой - уже звучит очень аппетитно, правда?! Но если взять в наш рецепт именно молодой картофель - блюдо заиграет совершенно другими красками! Поверьте, выйдет очень вкусная, сочная, ароматная картошка, которая готовится не только легко, но еще и быстро. Вы обязательно должны попробовать это блюдо из картофеля!", - заверяет кулинар.
Время приготовления: до 20 мин.
Порции: 2-4
Ингредиенты "Жареный молодой картофель":
Способ приготовления:
1. Разогреваем казан, вливаем туда рафинированное оливковое или подсолнечное масло, чтобы не было горчинки и не горело. Масло должно быть хорошо разогретым.
2. Моем молодой картофель, промокаем полотенцем от лишней воды. Мелкий картофель чистить не обязательно.
3. В разогретое масло высыпаем картофель. Периодически помешиваем на максимальном огне. Готовность картошки можно проверить зубочисткой или шпажкой. Снимаем с плиты готовый картофель.
4. Чеснок необходимо добавлять в самом конце: "Пережаренные куски чеснока в молодой картошке - это ужасно".
5. Добавляем по 1 ч.л. соли и 1 ст.л. специй и перемешиваем. Приятного аппетита!
Ранее судья "Мастер Шефа" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом нежного картофельного пюре.