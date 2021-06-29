"То что нужно в жару": Лиза Глинская рассказала, как приготовить освежающий томатный суп гаспачо

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Лиза Глинская рассказала, как приготовить освежающий томатный суп - испанский гаспачо. Кулинар обещает, что это блюдо Вам очень понравиться.

Рецепт Глинская опубликовала на своем ютуб-канале.

"Он как будто ждал этого лета - холодненький, легкий, овощной, то что нужно в жару!" - описывает рецепт Елизавета.

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Ингредиенты:

5-6 шт. томатов

1 шт. болгарского перца

1/4 шт. красного лука

3 шт. огурцов

40-50 г тостового хлеба или батона без корочки (2-3 ломтика)

3 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчика чеснока

соль (по вкусу)

перец чили (по желанию)

сахар (по вкусу)

лимонный сок (по вкусу)

Приготовление:

Запеките перец в духовке при 200С в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками.

Нарежьте два огурца кусочками. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян.

Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере.

Отправьте суп в холодильник на несколько часов. Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.

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