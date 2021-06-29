"То что нужно в жару": Лиза Глинская рассказала, как приготовить освежающий томатный суп гаспачо

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Лиза Глинская рассказала, как приготовить освежающий томатный суп - испанский гаспачо. Кулинар обещает, что это блюдо Вам очень понравиться.
Рецепт Глинская опубликовала на своем ютуб-канале.
"Он как будто ждал этого лета - холодненький, легкий, овощной, то что нужно в жару!" - описывает рецепт Елизавета.
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Ингредиенты:
Приготовление:
Запеките перец в духовке при 200С в течение 15-20 минут. Снимите кожуру, очистите от семян и нарежьте небольшими кусочками. Бланшируйте помидоры, снимите с них кожуру, очистите от семечек, мякоть нарежьте кусочками.
Нарежьте два огурца кусочками. Очистите чеснок и 1/4 часть лука, очистите перец чили от семян.
Смешайте подготовленные овощи, добавьте хлеб и перебейте ингредиенты в блендере до однородности. Доведите до вкуса солью, добавьте масло, если нужно добавьте сахар и лимонный сок. Снова пробейте в блендере.
Отправьте суп в холодильник на несколько часов. Посыпьте суп при подаче мелко нарезанным огурцом и полейте маслом.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить классический медовик с малиновыми нотками.