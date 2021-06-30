"И освежают, и полезны": Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду летом

На улице лето, жара, и самой популярной "вещью" сейчас являются прохладительные напитки. Победительницы кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская рассказала, как и чем утоляет жажду в столь жаркую погоду.
"Я уже много лет не пью газировок, а отдаю предпочтение напиткам на натуральной основе и желательно домашним – они и освежают, и полезны" - пишет Глинская.
Чем же можно утолить жажду:
Вода с лимоном - обычной водой сложно напиться, но если добавить в воду кусочек цитруса, то можно справиться с жаждой. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.
Фрукты во льду.
Домашний лимонад.
Квас - лучше если он будет несладким и домашним.
Айран и тан - подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты.
Чай - именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Если горячий не внушает доверия можно приготовить холодный.
Компот или морс - лучше, если они будут без сахара.
Безалкогольный мохито - свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом.
Вода Сасси - если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом холодного супа гаспачо.