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"И освежают, и полезны": Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду летом

"И освежают, и полезны": Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду летом
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На улице лето, жара, и самой популярной "вещью" сейчас являются прохладительные напитки. Победительницы кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская рассказала, как и чем утоляет жажду в столь жаркую погоду. 

"Я уже много лет не пью газировок, а отдаю предпочтение напиткам на натуральной основе и желательно домашним – они и освежают, и полезны" - пишет Глинская. 

Чем же можно утолить жажду:

  • Вода с лимоном - обычной водой сложно напиться, но если добавить в воду кусочек цитруса, то можно справиться с жаждой. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.

  • Фрукты во льду.

  • Домашний лимонад.

  • Квас - лучше если он будет несладким и домашним.

  • Айран и тан - подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты.

  • Чай - именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Если горячий не внушает доверия можно приготовить холодный. 

  • Компот или морс - лучше, если они будут без сахара.

  • Безалкогольный мохито - свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом.

  • Вода Сасси - если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси. 

 
 
 
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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом холодного супа гаспачо.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вода, Лимонад, Напитки, Повар, Лиза Глинская.
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