"И освежают, и полезны": Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду летом

На улице лето, жара, и самой популярной "вещью" сейчас являются прохладительные напитки. Победительницы кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская рассказала, как и чем утоляет жажду в столь жаркую погоду.

"Я уже много лет не пью газировок, а отдаю предпочтение напиткам на натуральной основе и желательно домашним – они и освежают, и полезны" - пишет Глинская.

Чем же можно утолить жажду:

Вода с лимоном - обычной водой сложно напиться, но если добавить в воду кусочек цитруса, то можно справиться с жаждой. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.

Фрукты во льду.

Домашний лимонад.

Квас - лучше если он будет несладким и домашним.

Айран и тан - подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты.

Чай - именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Если горячий не внушает доверия можно приготовить холодный.

Компот или морс - лучше, если они будут без сахара.

Безалкогольный мохито - свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом.

Вода Сасси - если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом холодного супа гаспачо.