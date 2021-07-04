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Что делать со вчерашним хлебом или булкой? Рецепт сладких гренок от судьи "Мастер Шефа" (видео)

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Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Ярославского

Судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о приготовлении лисичек, решил поделиться быстрым в приготовлении рецептом французских тостов, которые мы помним с детства как сладкие (или соленые) гренки.

Аппетитный french toast - это обжаренные с растительным маслом на сковороде, противне или в тостере ломтики хлеба, которые можно подавать с любой начинкой. В этот раз Ярославский поделился рецептом сладких тостов с корицей, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Кулинар отмечает, что со свежим хлебом тосты получаются не такие хрустящие и очень мягкие внутри. Подойдет любой белый или почти белый пористый хлеб.

Ингредиенты:

  • 4 куска вчерашней булки 
  • 1 шт яйцо
  • 60-70 мл молока
  • Корица - горчичная ложечка неполная
  • 1 ст ложка сахара
  • Немного ванильного сахара
  • Обычное или кокосовое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Надо нарезать хлеб крупными толстыми кусками - 1,5 см толщиной.

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2. Яйца смешать с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром (по желанию).

3. Сковороду разогреть на маленьком огне с маслом.

4. Каждый кусок булки окунуть в яичную смесь и положить на сковородку.

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5. Поджарить до румяности, перевернуть на другую сторону, также подрумянить, и еще по 15-20 секунд прогреть на сковороде.

6. Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками - это уже не обязательно, и положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед или кленовый сироп или даже просто сгущенку. Приятного аппетита!

Ранее Владимир Ярославский поделился рецептом летнего ризотто с белым вином.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Владимир Ярославский.
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