Что делать со вчерашним хлебом или булкой? Рецепт сладких гренок от судьи "Мастер Шефа" (видео)

Судья популярного кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал о приготовлении лисичек, решил поделиться быстрым в приготовлении рецептом французских тостов, которые мы помним с детства как сладкие (или соленые) гренки.

Аппетитный french toast - это обжаренные с растительным маслом на сковороде, противне или в тостере ломтики хлеба, которые можно подавать с любой начинкой. В этот раз Ярославский поделился рецептом сладких тостов с корицей, которые понравятся не только детям, но и взрослым.

Кулинар отмечает, что со свежим хлебом тосты получаются не такие хрустящие и очень мягкие внутри. Подойдет любой белый или почти белый пористый хлеб.

Ингредиенты:

4 куска вчерашней булки

1 шт яйцо

60-70 мл молока

Корица - горчичная ложечка неполная

1 ст ложка сахара

Немного ванильного сахара

Обычное или кокосовое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Надо нарезать хлеб крупными толстыми кусками - 1,5 см толщиной.

2. Яйца смешать с молоком, корицей, сахаром и ванильным сахаром (по желанию).

3. Сковороду разогреть на маленьком огне с маслом.

4. Каждый кусок булки окунуть в яичную смесь и положить на сковородку.

5. Поджарить до румяности, перевернуть на другую сторону, также подрумянить, и еще по 15-20 секунд прогреть на сковороде.

6. Кладем на тарелку, можно положить кусочек сливочного масла, украсить взбитыми сливками - это уже не обязательно, и положить ягоды и сразу же смаковать, подливая мед или кленовый сироп или даже просто сгущенку. Приятного аппетита!

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