"Десерт как раз для жаркой погоды": Лиза Глинская поделилась рецептом молочного коктейля с клубникой

Летняя жара продолжает диктовать свои правила, а в такую погоду "самая лучшая еда - это вода". Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская поделилась со своими подписчиками рецептом легкого десертного коктейля - молочного коктейля с клубникой и миндальным молоком.

"Этот десерт как раз для жаркой погоды! Вкусный, полезный и освежает" - описывает рецепт Глинская.

Ингредиенты:

500 мл миндального молока

400 г клубники

кокосовый сахар по вкусу (можно заменить тростниковым, свекольным сахаром или медом)

Приготовление:

Половину клубники пробейте до состояния пюре, вторую половину нарежьте мелким кубиком. Смешайте клубничное пюре с миндальным молоком. Добавьте сахар, перемешайте. Добавьте кубики ягод, перемешайте. Поставьте на 1 час в холодильник.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, чем можно утолить жажду жарким летом и назвала популярными прохладительными напитками.