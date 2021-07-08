Как правильно взбивать сливки: кондитер Лиза Глинская назвала главные правила

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Лиза Глинская помимо вкусных рецептов на своей странице в Инстаграм рассказывает своим подписчикам различные кулинарные "хитрости".

Один из своих постов Глинская посвятила теме сливок: как правильно взбивать, что делать если не выходит взбить, и что делать, если сливки перебиты.

Во-первых, кондитер напомнила, что сливки животного происхождения, которые она использует, бывают разной жирности:

9-15% - питьевые сливки, используют для напитков, кофе, коктейлей, желе и заварного крема.

18-25% - довольно густые, но для взбивания не подходят, используют для пюре и соусов.

30-35% – сливки для взбивания, в них достаточно молочного жира, чтобы масса была плотной и стабильной.

Как правильно взбивать сливки:

Взбивайте холодные сливки, охладите венчик и посуду, в которой будете взбивать.

Взбивайте сливки на постоянной средней скорости.

Лучше взбивать сливки небольшими порциями - по 200-500 мл.

Что делать, если сливки не взбиваются? - Убрать в морозильную камеру на 15 минут.

Если перебили: если сливки при взбивании стали творожистыми, можно попробовать добавить немного невзбитых сливок - 1-2 ст. л., чтобы восстановить текстуру и вернуть сливкам гладкую консистенцию.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить десертный коктейль из миндального молока и клубники.