Как правильно взбивать сливки: кондитер Лиза Глинская назвала главные правила

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Лиза Глинская помимо вкусных рецептов на своей странице в Инстаграм рассказывает своим подписчикам различные кулинарные "хитрости".
Один из своих постов Глинская посвятила теме сливок: как правильно взбивать, что делать если не выходит взбить, и что делать, если сливки перебиты.
Во-первых, кондитер напомнила, что сливки животного происхождения, которые она использует, бывают разной жирности:
Как правильно взбивать сливки:
Что делать, если сливки не взбиваются? - Убрать в морозильную камеру на 15 минут.
Если перебили: если сливки при взбивании стали творожистыми, можно попробовать добавить немного невзбитых сливок - 1-2 ст. л., чтобы восстановить текстуру и вернуть сливкам гладкую консистенцию.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить десертный коктейль из миндального молока и клубники.