Вкусное и натуральное: Владимир Ярославский поделился рецептом мороженого с коньяком (видео)

В летние дни приятно полакомиться мороженым, а если оно будет 100% из натуральных компонентов, то еще и полезно и питательно!

Достаточно легким рецептом, который обязательно нужно приготовить летом, поделился судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

"Вкусное натуральное мороженое, которое долго держит текстуру в морозильной камере", - пишет шеф-повар в Инстаграме.

Ингредиенты (на стеклянную форму 1,5 л):

7 желтков;

100 г сахара,

20-25 г коньяка,

300 г сливок 30-35% жирности;

80 г молочного шоколада и 80 г фисташек для украшения;

дополнительно можно использовать свежие ягоды внутрь - примерно 200 г.

Способ приготовления:

1. В стеклянную или металлическую миску добавьте сахар, желтки, коньяк. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь и интенсивно помешивайте.

Если пользуетесь термометром, нагреваем до 72 ℃. Но очень осторожно, чтобы не свернулись желтки. Возможна и меньше температура - ничего страшного. Если нет термометра, доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать!

2. Готовую смесь отставьте немного остыть, накрыв пищевой пленкой.

3. Отдельно взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Кстати, для лучшего результата лучше, чтобы они постояли в холодильнике 24 часа. Так они будут стабильные при взбивании.

4. Далее аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Попробуйте на вкус. Здесь самое время добавить ягоды по желанию.

5. Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и отправьте в морозилку на 6-8 часов или на ночь.

После заморозки достаньте из формы, полейте растопленным шоколадом и посыпьте измельченными фисташками. Орехи лучше поджарить заранее. Кстати, их можно добавлять и в середину десерта, как и шоколад.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Ранее рецептом фисташкового мороженого поделилась украинская актриса и ведущая шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик.