Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт

Хочется чего-нибудь вкусненького и полезного? У нас есть отличный вариант. Творожная галета с моцареллой - именно то, что нужно для питательного перекуса.

Ингредиенты

Тесто:

Творог - 100 г;

Яйца - 1 шт.;

Щепотка соли и сахара;

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.;

Мука - 160-200 г.

Начинка:

Помидоры - 2 шт.;

Моцарелла - 1 головка большая;

Соль, перец, базилик.

Приготовление теста

Сыр измельчить в блендере с яйцом.

Затем добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто.

Должно образоваться мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам.

Тесто завернуть в пленку и оставить на 15 минут при комнатной температуре.

Приготовление начинки

Помидоры и сыр нарезать кружочками.

Столешницу хорошо присыпать мукой и из теста раскатать тонкий круг. Готовый пласт переместить на смазанный маслом противень или пергамент.

Затем выложить начинку и слегка загнуть края (как на фото). Посыпать солью, перцем и базиликом.

Края немного смазать водой и выпекать при 170 градусах 25-30 минут до подрумянивания (режим верх-низ без конвекции). Охладить и можно наслаждаться!