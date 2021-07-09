Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт

Хочется чего-нибудь вкусненького и полезного? У нас есть отличный вариант. Творожная галета с моцареллой - именно то, что нужно для питательного перекуса.
Тесто:
Начинка:
Сыр измельчить в блендере с яйцом.
Затем добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто.
Должно образоваться мягкое тесто, которое почти не липнет к рукам.
Тесто завернуть в пленку и оставить на 15 минут при комнатной температуре.
Помидоры и сыр нарезать кружочками.
Столешницу хорошо присыпать мукой и из теста раскатать тонкий круг. Готовый пласт переместить на смазанный маслом противень или пергамент.
Затем выложить начинку и слегка загнуть края (как на фото). Посыпать солью, перцем и базиликом.
Края немного смазать водой и выпекать при 170 градусах 25-30 минут до подрумянивания (режим верх-низ без конвекции). Охладить и можно наслаждаться!