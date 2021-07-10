Как приготовить банановый пирог: рецепт от бессменного судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Иногда дома хочется приготовить какой-нибудь вкусный десерт, но времени для того, чтобы выпекать целые коржи и тратить на это целый день, совсем нет. Именно для таких случаев судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил простой рецепт вкусного бананового пирога, который оценит каждый член семьи - английский Баноффи Пай (Banoffee Pie).
Шеф-повал поделился рецептом в Инстаграме.
Ингредиенты:
Как приготовить:
1. Бананы очищаем от кожуры, 2 банана разрезаем пополам, а 2 оставляем целыми.
2. На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль. Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели.
3. На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости.
4. В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезанное заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно.
5. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.
6. После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем.
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