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Как приготовить банановый пирог: рецепт от бессменного судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Как приготовить банановый пирог: рецепт от бессменного судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)
15:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Иногда дома хочется приготовить какой-нибудь вкусный десерт, но времени для того, чтобы выпекать целые коржи и тратить на это целый день, совсем нет. Именно для таких случаев судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил простой рецепт вкусного бананового пирога, который оценит каждый член семьи - английский Баноффи Пай (Banoffee Pie).

Шеф-повал поделился рецептом в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто - 1 лист 30 см
  • Банан 4 шт.
  • Сахар коричневый 150 гр.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Ваниль 1 гр.
  • Корица 1 гр.

Как приготовить:

1. Бананы очищаем от кожуры, 2 банана разрезаем пополам, а 2 оставляем целыми.

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2. На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль. Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели.

3. На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости.

4. В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезанное заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно.

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5. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

6. После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем.

Еще больше рецептов пирогов в материалах "Телеграфа":

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Десерты, Рецепты, Пироги, Эктор Хименес Браво.
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