Как приготовить банановый пирог: рецепт от бессменного судьи "Мастер Шефа" (фото, видео)

Иногда дома хочется приготовить какой-нибудь вкусный десерт, но времени для того, чтобы выпекать целые коржи и тратить на это целый день, совсем нет. Именно для таких случаев судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил простой рецепт вкусного бананового пирога, который оценит каждый член семьи - английский Баноффи Пай (Banoffee Pie).

Шеф-повал поделился рецептом в Инстаграме.

Ингредиенты:

Слоеное тесто - 1 лист 30 см

Банан 4 шт.

Сахар коричневый 150 гр.

Масло сливочное 100 гр.

Ваниль 1 гр.

Корица 1 гр.

Как приготовить:

1. Бананы очищаем от кожуры, 2 банана разрезаем пополам, а 2 оставляем целыми.

2. На сковороду с толстым дном выкладываем сливочное масло и коричневый сахар, добавляем корицу и ваниль. Нагреваем до образования однородной карамели, погружаем в нее бананы и переворачиваем таким образом, чтобы бананы были в карамели.

3. На слоеное тесто кладем железную форму и под нее вырезаем тесто. Делаем насечки вилкой по всей плоскости.

4. В форму выкладываем бананы в карамели и поливаем остатками. Сверху на бананы выкладываем вырезанное заранее тесто и выравниваем его по краям, чтобы тесто лежало плотно.

5. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

6. После запекания оставляем полностью остыть, кладем сверху на форму тарелку и переворачиваем.

View this post on Instagram A post shared by Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Еще больше рецептов пирогов в материалах "Телеграфа":