Лиза Глинская поделилась рецептом необычного салата с клубникой: "Яркий, легкий и ароматный"

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская рассказала своими подписчикам в Инстаграме и зрителям в ютуб, чем необычным можно побаловать себя летом. Кулинар поделилась рецептом легкого летнего салата с клубникой и томатами.
"Довольно необычное сочетание, но, поверьте, очень удачное. Яркий, легкий и ароматный, с вкуснейшей заправкой, и полезный" - описывает блюдо Глинская.
Ингредиенты:
Для заправки:
Приготовление:
Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте на небольшие кусочки и удалите семечки (по желанию).
Бланширование - кратковременная обработка продукта кипятком или паром.
Помойте и нарежьте клубнику пополам. Смешайте томаты и клубнику. Подробите фисташку.
Приготовьте заправку. Смешайте оливковое масло, бальзамик, добавьте соль и перемешайте.
Заправьте салат, перемешайте. Посыпьте сверху дробленой фисташкой.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить десертный коктейль из миндального молока и клубники.