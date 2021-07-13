Лиза Глинская поделилась рецептом необычного салата с клубникой: "Яркий, легкий и ароматный"

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская рассказала своими подписчикам в Инстаграме и зрителям в ютуб, чем необычным можно побаловать себя летом. Кулинар поделилась рецептом легкого летнего салата с клубникой и томатами.

"Довольно необычное сочетание, но, поверьте, очень удачное. Яркий, легкий и ароматный, с вкуснейшей заправкой, и полезный" - описывает блюдо Глинская.

Ингредиенты:

500 г томатов (микс)

150 г клубники (1 стакан)

20 г орехов (кешью или фисташка)

Для заправки:

20 мл оливкового масла (1 ст. л.)

15 мл бальзамика (1,5 ч. л.)

соль (по вкусу)

Приготовление:

Бланшируйте помидоры, снимите с них кожицу, нарежьте на небольшие кусочки и удалите семечки (по желанию).

Бланширование - кратковременная обработка продукта кипятком или паром.

Помойте и нарежьте клубнику пополам. Смешайте томаты и клубнику. Подробите фисташку.

Приготовьте заправку. Смешайте оливковое масло, бальзамик, добавьте соль и перемешайте.

Заправьте салат, перемешайте. Посыпьте сверху дробленой фисташкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить десертный коктейль из миндального молока и клубники.